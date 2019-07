Estate 2018. Mauro Icardi, Ivan Perisic e Radja Nainggolan, l'Inter riparte dai suoi tre campioni per provare ad alzare l'asticella di una stagione che dopo anni aveva riportato i nerazzurri in Champions League. Spalletti ricominciava da loro, i tifosi con lui, coi gol dell'argentino (valutato non meno di 100 milioni di euro), le sgroppate del croato (dopo un Mondiale da protagonista con la Croazia), e i muscoli e i gol del belga ("sarà la turbina del nostro motore, quella che è mancata l'anno scorso", disse Spalletti) strappato alla Roma. Un anno dopo, lo scenario è drasticamente cambiato.

Conte, per ora solo bastone

La storia la conosciamo tutti. Icardi fuori dal progetto da febbraio, Nainggolan da almeno un mese, e Perisic praticamente da qualche giorno dopo l'uscita pubblica di Conte nel post partita con lo United. Il nuovo tecnico non ha ancora usato la carota nelle prime conferenze stampa, bacchettando società ("siamo molto indietro nel mercato, soprattutto in uscita, la strada è in salita"), e appunto i tre tenori della squadra ("sono fuori dal progetto sia Mauro che Radja, Perisic non può fare quello che gli chiedo"). In attesa della carota, questo è Antonio Conte, nel bene e nel male: un tecnico che non le manda a dire, un po' come fece Mourinho 10 anni, ma soprattutto come fanno tutti i grandi allenatori che hanno ben chiaro su chi puntare e su come costruire un groppo vincente (vedi Madrid con Zidane e le parole su Bale).

I numeri: 40 gol e 20 assist a stagione

Si è parlato molto di quanto sia sorprendente mettere in piazza il desiderio di vendere i propri campioni, e come questo possa deprezzarne il valore. Una scelta che però si potrà valutare solamente a settembre, a fine mercato, una volta che si saprà veramente chi è partito (e a quanto) e chi è arrivato. Se si parla squisitamente di un aspetto tecnico, gli addii di Icardi, Perisic e Nainggolan, lasceranno comunque un vuoto di gol e assist che dovrà poi essere colmanto.

Parliamo di almeno 40 gol stagioni, se calcoliamo che l'ex capitano ormai viaggiava a circa 25-30 gol stagionali (oltre a 5-7 assist), mentre l'esterno croato nonostante stagioni balbettanti garantiva almeno 10 gol stagionali e altrettanti assist, oltre a un Nainggolan a circa 7-8 gol a stagione e altrettanti assist. Barella ha tutto da dimostrare il proprio valore in un top team, così come Lautaro e Politano saranno chiamati al grande salto dopo una stagione dove hanno dimostrato di possedere del potenziale ancora inesplorato.

GIOCATORE (classe) MINUTI GIOCATI / MATCH (club) GOL ASSIST Icardi (1993) 22.353 / 289 164 32 Perisic (1989) 29.838 / 424 116 86 Nainggolan (1988) 36.995 / 461 53 43 Lukaku (1993) 31.193 / 422 194 69 Dzeko (1986) 40.306 / 556 260 113 Milinkovic Savic (1995) 14.873 / 202 40 20

Lukaku, Dzeko, e poi...? Il sogno Milinkovic Savic

Marotta e Ausilio, dopo le ultime uscite di Conte, non si potranno più nascondere anche se è difficile ipotizzare un'accelerata decisiva già questa settimana visto che la squadra è ancora in Asia per affrontare Juventus (mercoledì 24) e il PSG (sabato 27), poi il rientro in Europa. Probabile che una volta tornati nel vecchio continente, e con l'inizio di agosto, Conte possa avere i suoi nuovi attaccanti oltre al possibile recupero fisico di Politano e il rientro dalle vacanze post Copa America di Lautaro Martinez. Lukaku e Dzeko sono le richieste del tecnico leccese, le alternative sono un mistero. Ma basterebbero il gigante belga e l'esperto attaccante bosniaco a colmare il vuoto lasciato dai tre di cui sopra?

Nell'immaginario di Conte sì, anche se i tifosi sui social si aspettano anche un grande acquisto a centrocampo proprio per sostituire Nainggolan. Il sogno è Milinkovic Savic, messo per la prima volta in vendita (o comunque non più incedibile) da Lotito, magari inserendo quel Gagliardini che tanto piace a Simone Inzaghi. Lukaku-Dzeko e Milinkovic, per soddisfare Conte ma anche i tifosi, e per provare ad alzare veramente quell'asticella che a oggi - con un mercato bloccato e gli addii degli ex campioni - sembra essersi riabassata soprattutto guardando quello che la Juventus è riuscita a fare in queste ultme sessioni di mercato.