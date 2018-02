Inter, il podio della crisi: 1) la società, 2) i giocatori, 3) gli allenatori

Esplorare l’Inter e la sua crisi non è un esercizio né semplice né inedito. Era in testa fino al 10 dicembre, dopodiché ha cominciato a flettere. Per la cronaca, non vince dal 3 dicembre quando demolì il Chievo (5-0). Da quel pomeriggio: 0-0 Juventus, 1-3 Udinese, 0-1 Sassuolo, 0-0 Lazio, 1-1 Fiorentina, 1-1 Roma, 1-1 Spal. E in CoppaItalia: 0-0 dts Pordenone (poi battuto ai rigori), 0-1 dts Milan.

Totale: 9 partite, 0 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte. E la miseria di quattro gol segnati: 2 Icardi, 1 Vecino più l’autorete di Vicari.

La squadra non deve competere in Europa, cosa che tutti avevano considerato un graffio morale ma anche un prezioso cerotto. Spalletti non è più il valore aggiunto, a conferma che troppo si pretende dagli allenatori: in particolare all’Inter. Il Triplete di Mourinho risale al 2010. In questo periodo la società è passata da Moratti a Thohir e da Thohir ai cinesi di Suning. Una staffetta che, dall’indonesiano in su, ha smarrito il senso d’appartenenza.

Javier Zanetti, Weimin Sun, Inter Suning, LaPresseLaPresse

Tornando ai tecnici, dopo Mou si sono alternati: Benitez (che, comunque, una Supercoppa di Lega e un Mondiale per club li ha portati a casa), Leonardo (al quale si deve l’ultimo trofeo, la Coppa Italia del 2011), Gasperini (che ha trasformato l’Atalanta in una Dea), Ranieri (che ha vinto a Leicester, nel 2016, uno scudetto epocale), Stramaccioni, Mazzarri, Mancini, de Boer, Vecchi, Pioli (e ancora Vecchi), Spalletti. Undici nel giro di otto anni. Morale della favola: non può essere colpa loro.

Al netto dei vincoli del fair play finanziario, i cambi di proprietà non hanno contribuito ad agevolare la rifondazione. Vallo a capire, mister Zhang: così lunatico, così algido. Il caso Pastore è il simbolo del labirinto. Certo, papà Moratti era di portafoglio molto largo, e allora l’Uefa non ficcava il naso nei bilanci dei club. Non so se un Allodi sia clonabile, e se Sabatini possa diventarlo, ma erano altri tempi, i tempi dei mecenati finiti con Massimo, il figlio del patriarca.

Capitolo giocatori. Anche perché ci hanno eliminato, molti dimenticano che questo è l’anno del Mondiale e l’uscita dalla zona scudetto - non proprio l’obiettivo manifesto ma un traguardo che d’improvviso sembrò a portata di mano - potrebbe suggerire (o aver suggerito) un impegno più casto. Champions o non Champions, la vera Inter non sarà il calcio-champagne dei primi 70’ con la Sampdoria, ma non può essere neppure il gregge senz’anima di Ferrara.

Perisic e Candreva sono fantasmi. Icardi, infortunato, non ci sarà con il Crotone, domani sera, e le sirene del Real, leggo, lo marcano stretto. Dal mercato, partiti Joao Mario e Nagatomo, sono arrivati Lisandro Lopez e Rafinha. Dubito che siano pedine capaci di sabotare la tendenza. Nella mia griglia d’agosto, l’Inter figurava al quarto posto, e quarta è. Può essere che siano stati i nostri titoloni a illudere il popolo. Con la classifica non si bara: 2011, seconda; 2012, sesta; 2013, nona; 2014, quinta; 2015, ottava; 2016, quarta; 2017, settima. La società, i giocatori, gli allenatori: ecco il mio podio delle responsabilità.

E il vostro?