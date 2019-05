International Champions Cup: Juventus-Inter si giocherà il 24 luglio a Nanchino

La Juventus tornerà quest’estate in Cina, dove ha già alzato le Supercoppe 2012 e 2015, a Pechino e Shanghai. Questa volta, come annunciato qualche settimana fa, la sfida sarà valida per la International Champions Cup, e sarà un grande classico del calcio italiano: Juve-Inter. E’ stata ufficializzata la città cinese dove si giocherà la sfida del 24 luglio: Nanchino.

"Siamo felici di partecipare anche quest’anno all’International Champions Cup - le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus - Siamo felici di tornare a giocare ancora una volta in Cina, dopo le fortunate esperienze legate alle Supercoppe 2012 e 2015: siamo consapevoli inoltre che questa partita possa rappresentare un ottimo veicolo del calcio italiano in questa nazione. La strategia di sviluppo internazionale è fondamentale per la crescita di Juventus e continuare a costruire la nostra presenza in Cina ne è un pilastro. Noi miriamo a interagire con un numero altissimo di fans, offrendo esperienze uniche e distintive agli appassionati cinesi". Il match si svolgerà presso il Nanjing Olympic Sports Centre, e avrà inizio alle 19.30 (13.30 ore italiane). I biglietti saranno a disposizione a partire dal 20 maggio. Le altre sfide bianconere in ICC: 21 luglio vs Tottenham Hotspur (Singapore), 10 agosto vs Atletico Madrid (Stoccolma).