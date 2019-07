Il primo derby d'Italia della stagione, quello delle novità Sarri e Conte in panchina, va alla Juventus. A Nanchino, “casa” di Suning, i bianconeri prevalgono ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 90 minuti, determinato da una sfortunata autorete di de Ligt nel primo tempo e dal pari su punizione del solito Cristiano Ronaldo – visibilmente aiutato da una deviazione della barriera – nel primo tempo. Conte ha buone indicazioni in primo tempo nel quale l'accortezza tattica dei suoi giocatori e la vicinanza tra i reparti impediscono alla Juventus di fare fuoco e fiamme. Poi sale in cattedra Ronaldo, che quasi da solo riequilibra il match. Ma è soprattutto la serata (cinese) di Gigi Buffon, che para tre rigori e consente ai bianconeri di portarsi a casa un successo effimero e al contempo prestigioso. La Juve si prende i primi due punti dopo il ko col Tottenham; l'Inter, per regolamento, sale a quota 1.

La cronaca della partita

Ci prova subito Cristiano Ronaldo, che da fuori calcia tra le braccia di Handanovic. Poi esce l'Inter: Szczesny alza in angolo una punizione da posizione defilata di Sensi e, dall'angolo successivo, Gagliardini spizza la battuta dell'ex Sassuolo, inducendo de Ligt a una sfortunata autorete. Lo 0-1 non sveglia la Juve, che rischia nuovamente quando Sensi calcia largo a giro e ha una sola palla gol con Higuain, che sul secondo palo non trova compagni. Solo nel finale di tempo la squadra di Sarri, dopo che Szczesny si è dovuto allungare su un destro di Brozovic, ha una buona occasione con Bernardeschi: scambio con Higuain al limite e botta mancina alta.

Nell'intervallo Sarri rivoluziona la Juve, inserendo anche Mandzukic, e nella ripresa si vede un'altra partita. L'altro neo entrato Padelli salva su Mandzukic, su Cristiano Ronaldo e su Rabiot, ma al 23' cede: punizione proprio di Ronaldo, deviazione nettissima della barriera e l'ex granata è completamente spiazzato dal cambio della traiettoria. La Juve cerca di completare la rimonta, rischia qualcosa con Perisic (bravissimo Demiral a fermarlo in angolo) e va vicina al 2-1 quando il solito Ronaldo salta Padelli, venendo però rimontato da una scivolata “da difensore” dell'ex granata. L'1-1 non si sblocca: si va ai calci di rigore.

Ranocchia si fa subito ipnotizzare da Buffon, poi segnano in sequenza Cancelo, Puscas e Ronaldo. Sbaglia anche Longo: Buffon e il palo gli dicono di no. Emre Can va in gol, imitato da João Mario. Pare fatta per la Juve, ma Rabiot spara altissimo, Barella segna e Bernardeschi centra la traversa. Si va così a oltranza: Buffon sbarra la strada anche a Borja Valero e così è di Demiral la trasformazione decisiva. Vince la Juve.

La statistica chiave

Juventus tenuta in piedi soprattutto da Cristiano Ronaldo: del portoghese 3 delle 5 conclusioni totali effettuate dai bianconeri verso la porta avversaria.

Il migliore in campo

Buffon. Ottimo modo per ripresentarsi a tutti gli effetti alla Juve. Ai rigori diventa il protagonista assoluto: le sue tre parate consentono ai bianconeri di avere la meglio.

Il peggiore in campo

Mandzukic. Niente da fare: da mesi non è più lui. E l'ennesima conferma arriva in una gara nella quale, entrato all'intervallo, praticamente non si vede mai.

Il tabellino

Juventus (4-3-3): Szczesny 6 (46' Buffon 8); Cancelo 6, Bonucci 6 (68' Rugani 6), de Ligt 5,5 (46' Demiral 6,5), De Sciglio 6; Rabiot 5,5, Pjanic 5,5 (65' Emre Can 6), Matuidi 5,5 (78' Muratore s.v.); Bernardeschi 5,5, Higuain 6 (46' Mandzukic 5), Cristiano Ronaldo 7. All. Sarri 6

Inter (3-5-2): Handanovic 6 (46' Padelli 6,5); D'Ambrosio 5,5, de Vrij 6,5 (80' Ranocchia 5,5), Skriniar 6,5 (80' Bastoni s.v.); Candreva 6,5 (88' Agoumé s.v.), Gagliardini 6 (80' Barella 6), Sensi 7 (80' João Mario s.v.), Brozovic 6,5 (80' Borja Valero 5,5), Dalbert 6; Esposito 5,5 (80' Longo 5,5), Perisic 6,5 (80' Puscas s.v.). All. Conte 6

Arbitro: Zhang Lei (Cina)

Gol: 10' aut. de Ligt (I), 68' Cristiano Ronaldo (J)

Rigori: Ranocchia (I), parato, Cancelo (J) gol, Puscas (I) gol, Ronaldo (J) gol, Longo (I) parato, Emre Can (J) gol, João Mario (I) gol, Rabiot (J) alto, Barella (I) gol, Bernardeschi (J) traversa, Borja Valero (I) parato, Demiral (J) gol

Ammoniti: D'Ambrosio, Bonucci

Note: -