Borini ha grinta da Premier League, scena muta di Piatek: il borsino del Milan contro il Benfica

Il Milan mette sotto a lunghi tratti il Benfica nella sfida del Gillette Stadium di Foxborough, ma si deve arrendere a un gol fortunoso dell'ex Taarabt, che approfitta della deviazione decisiva di Biglia al 70'. Borini si carica il peso della spinta offensiva rossonera, Donnarumma conferma il suo talento e Çalhanoglu dà ottimi segnali per Giampaolo con un palo, conclusioni dalla distanza e visione di gioco da top player. Male Piatek (scena muta là davanti), Rodriguez e Calabria.

Chi sale

FABIO BORINI

Uomo ovunque del Milan visto a Foxborough. Ha la grinta dei giocatori di Premier League in cui ha a lungo militato tra Chelsea, Swansea, Liverpool e Sunderland. Lotta su ogni pallone, scalda severamente i guantoni (in più di una circostanza di Vlachodimos) e, da centrocampo, si carica sulle spalle tutto il peso della spinta offensiva rossonera.

GIANLUIGI DONNARUMMA

Due parate determinanti, su Gabriel e Rafa Silva, nei minuti di recupero del primo tempo. In particolare quest'ultima, dà l'idea di quanto talento possieda, sventando da campione e con riflessi felini, la conclusione bassa sottoporta dell'ala sinistra lusitana.

HAKAN ÇALHANOGLU

Un palo, conclusioni dalla distanza, visione di gioco da top player. L'interno sinistro turco-tedesco gioca un'ora abbondante a livelli eccelsi, prima di lasciare il campo in attesa della forma migliore. Segnali decisamente incoraggianti per i tifosi e, soprattutto, per mister Marco Giampaolo.

Chi scende

KRZYSZTOF PIATEK

Servito male dai compagni, ha un paio di buone chance nel primo tempo prima di fare scena muta nel corso della ripresa. Certamente, non è questa la fase della stagione in cui, un ariete come lui, brilla per freschezza fisica, ma occorre riflettere sul fatto che, senza suoi gol, la squadra fatichi enormemente sottoporta. Tutto questo, nelle ore della cessione di Patrick Cutrone ai Wolves...

RICARDO RODRIGUEZ

Compassato e impreciso sulla sinistra tanto che, a inizio ripresa, pronti via e inguaia Reina con una distrazione che apre la strada alla conclusione dell'ex Novara Seferovic. Male, in generale, in fase di spinta e di palleggio.

DAVIDE CALABRIA

Sull'out difensivo di destra alterna aspetti positivi a distrazioni tipiche di inizio stagione. Se, quando si tratta di avanzare, si trasforma in un veloce motorino di spinta, in fase di ripiego, spesso accende la luce verde ai vari Taarabt e Gabriel.

