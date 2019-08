Brozovic incanta, Skriniar è fuori forma: il borsino dell'Inter contro il Tottenham

Un'Inter di sostanza, pimpante dal punto di vista fisico e mai doma, ha la meglio ai calci di rigore contro i vicecampioni d'Europa del Tottenham Hotspur, decisamente più avanti in termini di preparazione atletica dal momento che, nel prossimo weekend, inizieranno ufficialmente il loro percorso in Premier League. Spurs battuti a domicilio dopo l'1-1 dei 90'. Il gol-lampo di Lucas Mora, dopo poco più di 2', aveva fatto presagire una possibile goleada dei padroni di casa. E' andata, invece, in maniera totalmente diversa. In casa nerazzurra, prestazioni da incorniciare per Marcelo Brozovic, padrone del centrocampo, e per gli esterni Candreva e Dalbert. Rivedibile, invece, la condizione fisica di Milan Skriniar. Un po' opachi anche Gagliardini e Perisic.

Chi sale

MARCELO BROZOVIC

Prestazione da incorniciare. E' il vero padrone della fase nevralgica e, alla lunga, la sua tecnica prevale sui dirimpettai vicecampioni d'Europa. Spettacolare il destro con cui, al 27', colpisce in pieno il palo interno. Dopodiché, ispira numerose azioni di marca nerazzurra.

ANTONIO CANDREVA

Prestazione da esterno destro box to box, proprio secondo i dettami di Antonio Conte. Non solo corre a perdifiato e con grande grinta: nella sfida del Tottenham Hotspur Stadium arriva sempre lucido anche in fase di cross.

DALBERT

Parte dai suoi piedi l'azione impreziosita dal "no look" di Esposito, che al 36' libera Sensi a tu per tu con Lloris. In generale, conferma le ottime impressioni già palesate in questa International Champions Cup. Convincersi a cederlo, ora, risulta sempre più difficile.

Chi scende

MILAN SKRINIAR

Lento e impacciato nei movimenti, ma occorre capirlo. La sua stazza non è certo adatta ai fiumi di acido lattico che scorrono nei muscoli in questa primissima fase di stagione. Ci sarà tempo per v.ederlo al top della forma.

ROBERTO GAGLIARDINI

Pochi sussulti a centrocampo. Dalla staffetta con Nicolò Barella non esce vincitore. Non commette errori, tuttavia si limita afare il minomo indispensabile. Troppo poco per convincere un tecnico esigente come Antonio Conte.

IVAN PERISIC

Non demerita ma, a volte, si addormenta ed è il giovincello Sebastiano Esposito (classe 2002) a prendersi carico dell'intero reparto offensivo nerazzurro.

