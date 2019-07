Calcio, PSG: Neymar salta l'amichevole con l'Inter

Neymar non scenderà in campo sabato a Macao nell'amichevole con l'Inter. Lo ha spiegato in una nota il Psg, evidenziando che il brasiliano, che ha saltato la Coppa America per infortunio, resterà insieme a Presnel Kimpembe, altro convalescente, "al campo base di Shenzhen per proseguire il lavoro atletico due volte al giorno insieme allo staff". L'attaccante, che vorrebbe tornare al Barcellona, ha partecipato giovedì a uno show organizzato dal club, sfilando sul palco per presentare la nuova divisa da trasferta.