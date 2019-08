Douglas Costa super, flop De Sciglio e De Ligt: il borsino della Juventus contro l'Atletico Madrid

Quella scesa in campo alla "Friends Arena" di Stoccolma contro l'Atletico Madrid, è stata una Juventus spavalda e propositiva in fase offensiva, decisamente rivedibile - invece - dalla cintola in giù. Una fase difensiva che deve ancora, palesemente, assimilare le teorie di Maurizio Sarri, che la vuole direttamente coinvolta in fase di costruzione, a differenza della versione più "rude" da sempre proposta da Massimiliano Allegri. Pasticci e distrazioni, in questo senso, da parte di Mattia De Sciglio e, ancora una volta, di Matthijs De Ligt. Là davanti, spicca la vena di Douglas Costa, valorizzato dal 4-3-3 del tecnico di Bagnoli. Bene, anzi benissimo, in fase nevralgica Adrien Rabiot e il partente Sami Khedira.

Chi sale

DOUGLAS COSTA - Spinge, dribbla, crossa, ispira, estrae dal cilindro numeri importanti, a inizio secondo tempo colpisce anche un palo. Le giocate del brasiliano ex Bayern Monaco valgono, come si suol dire, il prezzo del biglietto. Là davanti a destra, del 4-3-3 di Sarri sembra il giocatore ad aver tratto maggior giovamento.

Atletico Madrid-Juventus, International Champions Cup 2019: Douglas Costa (Getty Images)Getty Images

ADRIEN RABIOT - Corsa, grinta e visione di gioco preziosa. Oltre a una botta dalla distanza che può sempre servire. Come quella sfoderata al 58', che si stampa sul palo interno a Oblak battuto e che, certamente, avrebbe meritato maggior sorte. Fin qui, certamente la migliore operazione di mercato del club bianconero.

Joao Felix, Rabiot, Atletico Madrid-JuventusGetty Images

SAMI KHEDIRA - Fa parte, certamente, di quei "6 esuberi" di cui Maurizio Sarri ha fatto cenno a fine partita. E, a giudicare dal match disputato, è un vero peccato. Non solo per il gol, ma per la precisione e la velocità di esecuzione con cui si esprime a centrocampo. Un top player che difficilmete delude.

Douglas Costa, Khedira e Higuain durante Atletico Madrid-Juventus di ICC 2019Getty Images

Chi scende

MATTIA DE SCIGLIO - Troppo distratto nel suo presidio destro di difesa. Marcatura al burro su João Felix, al minuto 24' e poca assistenza offerta al centrale di riferimento, Matthijs De Ligt, ancora palesemente a digiuno di calcio italiano e lontano dall'assimilazione dei dettami tattici di mister Maurizio Sarri. Prestazione svagata e di bassissima qualità.

Atletico Madrid-Juventus, International Champions Cup 2019: Mattia De Sciglio (Getty Images)Getty Images

MATTHIJS DE LIGT - Ancora lontano dal fenomeno ammirato con la maglia dell'Ajax, per i motivi di cui sopra. L'auspicio, per la formazione bianconero, è quello di averlo pronto - in tutto e per tutto - per l'esordio in campionato. Ma, la sensazione, è che ci vorranno più di un paio di settimane di pazienza...

Atletico Madrid-Juventus, International Champions Cup 2019: Matthijs De Ligt (Getty Images)Getty Images

GONZALO HIGUAIN - Si impegna, fa sportellate, ma non ci siamo. C'è ben poco, nella sua versione attuale, dell'implacabile bomber di un paio di anni fa. E questo lo avvicina sempre di più alla cessione certa entro il prossimo 2 settembre. Volente o nolente.

Juventus Turin gegen Atletico MadridImago