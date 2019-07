Ecco l'euro-gol di Kane da centrocampo: Rabiot 'lumacone', Szczesny beffato

È il gol del giorno e inevitabilmente sta facendo il giro del web: di cosa stiamo parlando? Ovviamente di questo...

Il neo acquisto in casa bianconera Adriene Rabiot perde palla in una zona sanguinosa del campo, Kane segna più o meno da casa sua sorprendendo Szczesny: l'attaccante principe di Tottenham e Nazionale inglese ha risolto così la sfida di lusso di International Champions Cup contro la Juventus di Sarri autografando il definitivo 3-2 in pieno recupero. Top class!

" Probabilmente è uno dei gol più belli della mia carriera: ho visto che il portiere era spesso fuori dai pali e ho pensato che se avessi avuto la possibilità di sorprenderlo lo avrei fatto, ed è entrata (Harry Kane) "

Il gol di Ronaldo su assist di De Sciglio

Tabellino e marcatori

Juventus: (4-3-3): Buffon (46′ Szczesny); Cancelo, Bonucci (63′ de Ligt), Rugani (46′ Demiral), De Sciglio; Emre Can (46′ Rabiot), Pjanic (76′ Kastanos), Matuidi (76′ Muratore); Bernardeschi, Mandzukic (46′ Higuain), Ronaldo (63′ Pereira). A disp. Toure, Pinsoglio, Di Pardo, Beruatto, Coccolo, Frederiksen, Mavididi, Loria. All. Sarri

GOL: 31′ Lamela (T), 56′ Higuain (J), 60′ Cristiano Ronaldo (J), 65′ Lucas Moura (T), 90’+4 Kane (T)