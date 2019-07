Giampaolo: "Col Bayern mi interessano crescita e prestazione. Piatek calciatore completo"

Dopo l’amichevole a porte chiuse di qualche giorno fa a Milanello contro il Novara, Marco Giampaolo si prepara a vivere la prima partita da tecnico del Milan in uno stadio caldo e con pubblico sulle tribune contro un avversario dell’elite europea, il Bayern Monaco di Kovac e Lewandowski. Una sfida che tempo fa sarebbe stata considerata una classica dell’aristocrazia calcistica europea e che oggi però rappresenta quasi un’anomalia in un calendario che, dopo l’esclusione del Milan dall’Europa League, vedrà il Diavolo disimpegnarsi per tutta la stagione sul doppio binario Serie A-Coppa Italia.

Ma che Milan vedremo contro i bavaresi? Giampaolo nella conferenza stampa di vigilia, lascia da parte i nomi ed è più interessato ai principi di gioco e ad avviare un percorso che sarà lungo ed improntato sulla crescita dei giocatori...

" L’impegno è di alto livello. Lavoriamo insieme da 10 giorni e mi aspetto di vedere le cose sulle quali abbiamo lavorato. Tra il fuso e il viaggio, facciamo sempre i conti con l’orologio. Però sono fiducioso, la squadra ha lavorato molto bene e con dedizione. Con senso di responsabilità. Qualcosa tireremo fuori e questi sono test che ci diranno dove siamo, dove dobbiamo lavorare e su come prosegue l’interazione tra i giocatori. Al netto della condizione fisica e di un riordino delle cose, è una partita di calcio dove dobbiamo divertirci e dove valuterò la crescita dei giocatori. La condizione fisica non sappiamo quale sia. Sono partite che ci serviranno. Il risultato mi interessa relativamente, mi interessa la qualità della prestazione e la volontà di recitare un ruolo dentro la partita, che dovrà essere il nostro mantra. Di strada da fare ne abbiamo tanta e sono test che ci permetteranno di fare valutazioni, ogni volta migliori, ogni volta più pertinenti. "

"Piatek centravanti completo, mi piace. La formazione? La penso alla mattina"

Dopo aver tessuto le lodi delle strutture di Kansas City, dove andrà in scena il primo impegno in International Champions Cup del Milan, Giampaolo tesse le lodi di Piatek: il centravanti che sarà chiamato a garantire i gol che dovranno riportare il Milan nell’Europa che conta e che nella sfida di stanotte contro il Bayern se la vedrà contro il connazionale Robert Lewandowski.

" Kris lo conoscevo da avversario, adesso lo sto conoscendo perché lo sto allenando. E' un calciatore completo: ha forza, tecnica, senso del gol e della profondità. In questi 10 giorni mi è piaciuto molto. La formazione? Io so che la formazione è il vezzo di chi scrive, ma io la formazione la penso alla mattina. È l’ultimo dei miei pensieri. Non c’è il calcio di Giampaolo. Io ho un’idea, i calciatori con le loro qualità devono provare a realizzare l’idea. Vogliamo essere qualcosa di riconoscibile, il percorso è lungo e tortuoso, ma dobbiamo avere una visione per raggiungere risultati più importanti. Sono appena 10 giorni che stiamo assieme, dobbiamo fare ancora tanto. "