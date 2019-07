Sotto l'afa di Singapore e lo sguardo corrucciato di Romelu Lukaku, seduto (ufficialmente per infortunio) sulla panchina aggiuntiva in attesa del trasferimento in nerazzurro, il Manchester United vince 1-0 sull'Inter, nella prima partita per entrambe le squadre nell'International Champions Cup 2019. Decide l'incontro una conclusione all'angolino al 76' del classe 2001 Greenwood su incertezza di Handanovic. Il team di Solskjær visibilmente più avanti nella preparazione. Buone indicazioni dal 3-5-2 per Antonio Conte, soprattutto dai tre dietro, che attendono sempre l'arrivo di Diego Godin.

Manchester United-Inter, International Champions Cup 20-07-2019: Marcus Rashford (Manchester United) tra i giocatori dell'Inter

La cronaca della partita

Ritmi blandi nel primo tempo con palla quasi sempre nei piedi dei Red Devils i quali, a fine primo tempo, arriveranno a contare un 61% di possesso. L'occasione più ghiotta dei primi 45' arriva al quarto d'ora con Shaw, che da i 20 metri scaglia un sinistro spentosi di pochissimo a lato sul secondo palo. Handanovic è impegnato a neutralizzare le conclusioni dlla distanza di Martial e Rashfor, mentre al 37' l'ex Swansea James, a tu per tu col portiere sloveno, calcia svirgolando la traiettoria. Al 389, finalmente, chance dell'Inter: cross dalla sinistra di Brozovic, uscita a vuoto di De Gea e colpo di testa a porta vuota di D'Ambrosio, che per poco non inquadra la porta. C'è ancora il tempo, al 41', per assistere a una nuova uscita provvidenziale di Handanovic su Martial, abile a chiudere un rapido triangolo in area di rigore. Nel secondo tempo, subito dentro Perisic, che nel primo quarto d'ora si mostra volenteroso e propositivo, schierato nell'insolito ruolo di seconda punta. Lo United, tuttavia, aumenta visibilmente i ritmi: già al 51' palo pieno su spizzata di testa di Matic, sugli sviluppi di un cross dalla bandierina. Al 62', Solskjær cambia tutta la squadra e i giovani inglesi mandano in tilt l'Inter, sino a trovare il vantaggio: punizione dell'esperto Young, respinta rivedibile di Handanovic e palla che arriva a Greenwood, abile a controllare la sfera e a spedirla all'angolino. Lo United attacca su tutti i fronti e, poco dopo, sfiora il raddoppio: Chong fa il diavolo a quattro sulla sinistra e mette al centro un pallone deviato al volo ancora da Greenwood, ma sulla traversa. Anche l'Inter procede con la girandola delle sostituzioni, in cui fa il suo ingresso in campo anche Barella. Ma sono gli inglesi a proseguire nel loro dominio territoriale e a chiudere il match sull'1-0.

Manchester United-Inter, International Champions Cup 20-07-2019: Mason Greenwood esulta dopo il gol dell'1-0 che decide l'incontro

La statistica chiave

61% la percentuale di possesso palla dello United al termine del primo tempo. Nella ripresa, si può dire che lo spartito non sia affatto cambiato.

Il migliore

Mason GREENWOOD (Manchester United): entra in gioco al 62 e, insieme all'altro giovane Chong, mette in ginocchio la difesa dell'Inter con un gol di pregevole fattura e una traversa in volée. E' un prodotto della cantera mancuniana. E' un classe 2001...

Il peggiore

Samuele LONGO (Inter): un pesce fuor d'acqua, l'attaccante che presto verrà nuovamente girato in prestito. Il livello dei compagni di squadra e degli avversari è nettamente superiore. Ed è davvero palese...

La dichiarazione

Stefan DE VRIJ (Inter): "La strada della preparazione è appena iniziata. Finché abbiamo retto, abbiamo giocato a testa alta contro una formazione di puro talento e nettamente più avanti rispetto a noi sotto l'aspetto fisico".

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-INTER 1-0

Manchester United (4-2-3-1): De Gea (62' Romero); Wan-Bissaka (62' Youung), Tuanzebe (62' Bailly), Lindelöf (57' Jones), Shaw (62' Dalot); Matic (62' Fred), Pogba (62' A. Pereira); James (62' Chong - 92' Gomes), Lingard (62' Mata), Martial (62' Greenwood); Rashford (65' Darmian). All.: Solskjær.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (73' Ranocchia), D'Ambrosio; Candreva, Gagliardini (73' Barella), Brozovic (83' Borja Valero), Sensi (73' João Mario), Dalbert (73' Pirola); Longo (46' Perisic), Esposito (83' Colidio). All.: Conte.

Arbitro: Gopala Letchman (Singapore).

Gol: 76' Greenwood (M).

Note - Recupero 3+4. Ammoniti: Brozovic, Candreva, Skriniar, A. Pereira.