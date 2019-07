Una sconfitta che lascia un po’ d’ amaro in bocca ma anche la consapevolezza in Marco Giampaolo che il suo Milan ha iniziato a recepire i propri principi e ha dei buoni margini di miglioramento. E’ questo quello che emerge dal primo test in International Champions Cup del Milan che, a Kansas City, perde di misura contro il Bayern Monaco di Kovac ma gioca una partita per nulla arrendevole, nella quale crea almeno due-tre nitide palle gol e specie nel primo tempo mette in difficoltà, una squadra più avanti nella preparazione e che da cinque anni di fila vince la Bundesliga.

A condannare il Diavolo è Goretzka al 47’, bravo a sfruttare l’imbucata di Arp e una dormita di Strinic e a battere Donnarumma con un diagonale sottomisura dall’altezza del dischetto del rigore: ma sia prima che dopo il Milan ha giocato la sua gara dando ampiezza, creando pericoli soprattutto con le discese dei terzini Calabria e Theo Hernandez (uscito al 42’ in barella, i primi esami hanno confermato un trauma distorsivo alla caviglia ed hanno esclsuo fratture) sempre molto alti e nel vivo nel gioco. Nella ripresa con la girandola dei cambi, il Milan ha sofferto un po’ di più le offensive del Bayern ma ha anche avuto una chance colossale con Cutrone.

La cronaca

Giampaolo per questa prima amichevole deve rinunciare a Romagnoli (contusione alla caviglia), Musacchio (cervicalgia), Ricardo Rodriguez (affaticamento muscolare) e Suso (contusione al piede sinistro). Quattro assenze pesanti che obbligano il tecnico abruzzese a proporre un’inedita coppia centrale di difesa formata dal giovane Gabbia e Strinic, in difesa Cahlanoglu e Borini fanno le mezzali mentre Biglia agisce da regista basso con Daniel Maldini (secondogenito di Paolo e alla prima presenza da titolare) che occupa il ruolo di trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Piatek e Castillejo.

Già autore del primo gol stagionale del Milan, Theo Hernandez si mostra subito propositivo e porta il primo squillo dalle parti di Neuer con una discesa e un rasoterra neutralizzato senza patemi dal portiere della nazionale tedesca. Dopo un tentativo di Biglia dalla distanza, Coman si vede negare un rigore solare per un tackle non visto di Calabria in area piccola. Il Milan scampato il pericolo risponde colpo su colpo alle offensive dei bavaresi e al 22’ confeziona la chance più nitida per andare in vantaggio: nasce tutto da un’incursione di Hernandez che entra in area e dal fondo centra rasoterra per Daniel Maldini che da non più di 6 metri non inquadra il bersaglio calciando col destro di prima e graziando Neuer. Dopo la mezzora sull’ennesima scorribanda dell’ex Real, Hernandez in un contrasto si infortuna alla caviglia ed è costretto a lasciare il posto a Conti. Prima della chisura del primo tempo, il Bayern trova il gol che gela il Milan e lo costringe ad andare al riposo sotto di un gol.

Nella ripresa il Bayern cambia subito tre elementi mentre la prima sostituzione di Giampaolo arriva al 52’ con Cutrone che prende il posto di Daniel Maldini. Proprio il centravanti della Nazionale Under 21 azzurra al 64’ ha la chance più ghiotta per pareggiare i conti: Sule commette un erroraccio in impostazione e sbaglia un retropassaggio regalando palla al numero 63 rossonero che si invola verso la porta ma, pur disturbato dal rientro di Pavard, calcia incredibilmente addosso a Ulreich, sprecando il più classico dei rigori in movimento. Nella secona parte della ripresa il Bayern ha la chance di raddoppiare con Muller (colpo di testa bloccato da Donnarumma) e Arp (gol annullato per offside) mentre l’ultimo squillo è di un Piatek, poco innescato, che con un tiro deviato da Alaba prova a impensierire Ulreich fallendo però malamente.

Il tabellino

Bayern-Milan 1-0

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer (46' Ulreich); Kimmich (46' Mihajevic), Sule, Pavard, Davies; Goretzka, Tolisso (46' Thiago Alcantara), Sanches (60' Singh); Muller (79' Stiller), Arp, Coman (60' Alaba). All.: Kovac

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Strinic, Theo Hernandez (42' Conti); Borini (90' Mionic), Biglia, Calhanoglu; Maldini (52' Cutrone); Castillejo (90' Brescianini), Piatek. All: Giampaolo

RETE: 45' +2 Goretzka