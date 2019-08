Inter bella, combattiva e convincente. Nonostante in attacco il calciomercato debba ancora regalare i top player Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Una prestazione di sostanza e alla pari, quella al Tottenham Hotspur Stadium (l'ultima della band di Conte in International Champions Cup) contro vicecampioni d'Europa, subito in vantaggio al 3' con Lucas Moura in contropiede. Al 36', quindi, su magia del giovane Esposito, Sensi firma 1-1. Ai calci di rigori prevalgono i nerazzurri, che lasciano Londra con tante certezze e si apprestano a preparare l'ultimissima parte di precampionato, sperando di completare la rosa già entro il 25 agosto.

Tottenham-Inter, International Champions Cup 2019: Stefano Sensi (Inter) in azione (Getty Images)Eurosport

Il tabellino

TOTTENHAM-INTER 1-1 (4-5 dopo i calci di rigore)

Tottenham (4-3-1-2): Lloris voto 6 (64' Gazzaniga 6,5); Walker-Peters 6 (80' Marsh sv), Sanchez 5.5 (80' Tanganga sv), Vertonghen 6 (46' Alderweireld 6), Rose 5 (80' Georgiou sv); Sissoko 6 (46' Eriksen 6), Winks 6 (64' Skipp 5.5), Ndombelé 6.5 (80' White sv); Lamela 7 (80' Parrott sv); Lucas Moura 7 (80' Nkoudou sv), Kane 5.5 (64' Son 6.5). All.: Pochettino 6.

Inter (3-5-2): Handanovic voto 6.5; D'Ambrosio 6.5, de Vrij 6.5 (84' Ranocchia sv), Skriniar 5 (75' Pirola 6); Candreva 7 (84' Agoumé sv), Gagliardini 5.5 (46' Barella 6.5), Brozovic 7.5 (84' João Mario sv), Sensi 7 (84' Borja Valero sv), Dalbert 7 (75' Dimarco); Perisic 5.5 (75' Puscas 5.5), Esposito 7 (46' Politano 6). All.: Conte 6.5.

Arbitro: André Marriner (Inghilterra).

Gol: 3' Lucas Moura (T), 36' Sensi (I).

Sequenza rigori: Kane (T) parato; Puscas (I) parato; Son (T) gol; Ranocchia (I) gol; Nkoudou (T) gol); Dimarco (I) gol; Alderweireld (T) gol; Politano (I) gol; Skipp (T) parato; João Mario (I) gol.

Note - Recupero 1+2. Ammoniti: Candreva, Politano.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

3' - GOL-LAMPO DEL TOTTENHAM CON LUCAS MOURA! Grande scatto di Lamela, abile a servire in corsa Lucas Moura il quale, a tu per tu con Handanovic, calcia di prepotenza in fondo al sacco: 1-0 Spurs.

Tottenham-Inter, International Champions Cup 2019: Lucas Moura esulta insieme a Erik Lamela dopo il gol dell'1-0 (Getty Images)Getty Images

27' - PALO INTERNO DI BROZOVIC! Cannonata dal limite di Brozovic, il cui destro va a stamparsi sulla parte interna del montante. Il pallone attraversa tutta la linea di porta senza però insaccarsi.

36' - GOL DELL'INTER CON SENSI! Dalbert, dalla sinistra, scambia sulla trequarti con Esposito, il quale con un "no look" serve di mezzo esterno e di prima intenzione Sensi, il quale si fa beffe di Rose lasciandolo sul posto e insacca alle spalle di Lloris: 1-1.

Tottenham-Inter, International Champions Cup 2019: esultanza Inter dopo il gol dell'1-1 di Stefano Sensi (Getty Images)Getty Images

59' - Altro cross di Candreva dalla destra: Perisic ci prova in girata ma colpisce male! Inter in pressione e col turbo.

60' - Lamela spreca tutto! Erroraccio coi piedi di Handanovic, palla all'ex Roma che, in fase di conclusione si vede la strada sbarrata da Brozovic.

77' - Gran destro da fuori di Barella! Conclusione potente, che costringe il neontrato Gazzaniga alla parata in due tempi.

79' Handanovic salva tutto! Percussione in velocità e mancino esplosivo di Son, respinto dal portiere nerazzurro.

Rigori - Handanovic, dopo il primo rigore parato a Son, respinge anche il quinto di Skipp. João Mario, quindi, spiazza Gazzaniga e realizza il penalty decisivo regalando la vittoria all'Inter.

Il migliore

Marcelo BROZOVIC (Inter): prestazione da incorniciare. E' il vero padrone della fase nevralgica e, alla lunga, la sua tecnica prevale sui dirimpettai vicecampioni d'Europa. Spettacolare il destro con cui, al 27', colpisce in pieno il palo interno. Dopodiché, ispira numerose azioni di marca nerazzurra.

Il peggiore

Milan SKRINIAR (Inter): lento e impacciato nei movimenti, ma occorre capirlo. La sua stazza non è certo adatta ai fiumi di acido lattico che scorrono nei muscoli in questa primissima fase di stagione. Ci sarà tempo per vederlo al top della forma.