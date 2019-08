Nell'ultima gara dell'International Champions Cup, la Juventus cede 2-1 al cospetto di un Atletico Madrid trascinato dalla doppietta di João Félix. Il baby fenomeno lusitano classe 1999 segna un gol più bello dell'altro al 24' e al 33', anche se sul primo acuto i replay notano un tocco quasi impercettibile di Lemar sulla volée dell'ex Benfica. In mezzo, al 29', la rete del partente Khedira. Bianconeri belli davanti (in cui parte da titolare un Higuain poco convincente) ma ballerini in difesa. Negative, i questo senso, le prove di De Ligt e De Sciglio. E' ben chiaro come, dalla cintola in giù, la squadra debba ancora assimilare i dettami del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che però può consolarsi con una prestazione offensiva molto positiva, caratterizzata nella ripresa anche dai pali colpiti da Douglas Costa e Rabiot. La vera Juventus (che comunque ha palesato un'ottima forma fisica) si vedrà tra qualche settimana.

Il tabellino

ATLETICO MADRID-JUVENTUS 2-1

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak voto 7; Trippier 7 (56' Hermoso 6.5), Giménez 6.5 (56' Correa 5.5), Savic 6.5 (91' Saponjic sv), Renan Lodi 6.5 (66' Sanchez 6); Koke 6 (56' Felipe 6), Llorente 6, Saul 6.5 (66' Riquelme 6.5), Lemar 7.5 (66' Vitolo 5.5), João Félix 8.5 (56' Arias 6), Morata 5.5 (56' Diego Costa 5). All.: Simeone 6.5.

Juventus (4-3-3): Szczesny voto 6 (59' Buffon 6); De Sciglio 5 (71' Danilo 6), De Ligt 5.5 (71' Demiral 6.5), Chiellini 6.5 (46' Bonucci 6), Alex Sandro 6.5 (59' Cuadrado 5.5); Khedira 7 (59' Matuidi 6.5), Pjanic 6.5 (59' Bentancur 5.5), Rabiot 7 (71' Emre Can 6.5); Douglas Costa 7 (59' Bernardeschi 6), Higuain 5 (59' Dybala 6.5), Cristiano Ronaldo 5.5 (71' Mandzukic 5.5). All. Sarri 6.

Arbitro: Andreas Ekberg (Svezia).

Gol: 24' Lemar (A), 29' Khedira (J), 33' João Félix (A).

Note - Recupero 0+4. Ammoniti: Vitolo, Correa.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

12' - Chiellini alla conclusione sugli sviluppi di un corner battuto da Pjanic: Oblak alza il pallone sopra la traversa. Ottima Juventus ad inizio gara.

17' Mancino da fuori di Cristiano Ronaldo, ispirato da Douglas Costa: palla deviata alta sopra la trasversale dei Colchoneros.

22' - Si fa vivo l'Atletico Madrid: conclusione a porta vuota di Koke e salvataggio disperato sulla linea di Alex Sandro. Colchoneros vicinissimi al vantaggio alla prima occasione.

24' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON LEMAR! La prodezza, però, è di João Félix, che prende il tempo a De Sciglio e insacca al volo un pallone offertogli da Trippier dalla destra. I replay fanno notare un'ultima e quasi impercettibile deviazione - involontaria - di Lemar: 1-0.

29' - GOL DELLA JUVENTUS CON KHEDIRA! Proprio lui, destinato alla cessione sul mercato, direzione Arsenal. Ebbene, sugli sviluppi di un tiro di Rabiot ribattuto, Pjanic la tocca per Khedira che, dal limite, la gira col sinistro all'angolino: 1-1.

30' - Douglas Costa scatenato! Il brasiliano se ne va di prepotenza e, in area, conclude in porta con Lemar che devia in corner!

33' - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON JOÃO FELIX! Il fenomeno ex Benfica sfugge a De Ligt ed insacca di controbalzo sul lungo traversone di Lemar: 2-1 per la band di Simeone.

46' - PALO DI DOUGLAS COSTA! Mancino dal limite deviato da Saul: la palla rimbalza sul montante.

58' - CLAMOROSO PALO DI RABIOT! Sugli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo juventino, la palla arriva al francese, che prova la botta dalla distanza colpendo la parte interna del legno. Juventus particolarmente sfortunata.

74' - Destro dal limite del classe 2000 colchonero Riquelme! Conclusione potente e palla che sibila al palo: Atletico Madrid vicino al tris!

85' - Dybala da due passi: tentativo rimpallato con Oblak che, in due tempi, riesce a neutralizzare: Juve ancora molto vicina al 2-2.

Il migliore

João FELIX (Atletico Madrid): un autentico (baby) fenomeno. Vale tutti quei 126 milioni che l'Atletico Madrid ha versato questa estate nelle casse del Benfica. Realizza un gol più bello (e difficile) dell'altro. Chapeau.

Il peggiore

Mattia DE SCIGLIO (Juventus): troppo distratto nel suo presidio destro di difesa. Marcatura al burro su João Felix, al minuto 24' e poca assistenza offerta al centrale di riferimento, Matthijs De Ligt, ancora palesemente a digiuno di calcio italiano e lontano dall'assimilazione dei dettami tattici di mister Maurizio Sarri. Prestazione svagata e di bassissima qualità.

