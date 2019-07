Luci e ombre nella prima di Maurizio Sarri con la Juventus. La squadra bianconera viene battuta dal Tottenham solo in pieno recupero per 3-2, in un match vivace e divertente soprattutto nella ripresa.

I Campioni d'Italia iniziano malissimo, assolutamente in affanno nei primi minuti sovrastati dagli Spurs notevolmente più in condizione. Juve meglio nella ripresa, dove si intravede un gioco più pimpante e spumeggiante rispetto alla prima frazione. Comunque arriva la sconfitta grazie alla magia di Kane al 93': l'uragano vede Szczęsny fuori dai pali e lo infila da centrocampo.

Harry Kane of Tottenham Hotspur celebrates scoring his side's third goal during the International Champions Cup match between Juventus and Tottenham Hotspur at the Singapore National StadiumGetty Images

CR7 sicuramente già in forma, bene anche Cancelo, De Ligt gioca una mezz'ora abbondante. Ma l'uomo che più sorprende è certamente Gonzalo Higuain: l'argentino entra nella ripresa e subito pareggia i conti dopo il vantaggio nel primo tempo di Lamela, per poi cercare il raddoppio in diverse occasioni. Chissà se questa prestazione cambierà il futuro del Pipita. Non bene invece tutto il centrocampo bianconero, come anche Rugani e Bonucci. Nella banda di Pochettino, sicuramente più in forma, grande prova di Lamela, Son, Lucas Moura e naturalmente di Harry Kane.

Quindi bene ma non benissimo la prima Juve di Sarri. Tra tre giorni il derby d'Italia contro l'Inter ci dirà qualcosa in più.

La cronaca

Per la prima amichevole dell'anno Buffon torna titolare dopo oltre un anno, davanti Ronaldo fa coppia con Mandzukic, in panchina tutti i nuovi acquisti. Per Pochettino fuori Kane e Lucas Moura, dentro Son insieme a Dele Alli e Parrott.

L'inizio della partita è da incubo per la banda di Sarri. Sono molte le palle perse, sia in difesa che a centrocampo, con il Tottenham che ha due marce in più rispetto alla Juve. Son per due volte prova il tiro da buona posizione, ma conclude in entrambe le occasioni sull'esterno della rete.

Gli Spurs pressano alti, impedendo ai bianconeri di impostare. Solo Ronaldo e Cancelo con le loro sgroppate sulla fascia creano qualche problema alla retroguardia avversaria, ma per Gazzaniga è un primo tempo abbastanza tranquillo. Dall'altra parte invece Matuidi e Pjanic faticano, mentre la difesa traballa in diverse occasioni. Il gol è nell'aria e arriva al 29': Son si invola palla al piedi, serve Parrott sulla sovrapposizione a sinistra che prova il tiro, Buffon fa il miracolo ma sulla respinta Lamela mette dentro a porta vuota.

Il vantaggio non spegne la voglia di attaccare degli che attaccano a testa bassa. Dall'altra parte, oltre a un tiro dal limite di Ronaldo e a un debole colpo di testa di Mandzukic, non c'è altro da segnalare. Dopo tre minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

Gonzalo Higuain, Juventus-TottenhamGetty Images

Tantissimi cambi nell'intervallo, nella Juve dentro: Demiral, Szczęsny, Rabiot e Higuain. E' una Juve diversa, che in pochi minuti ribalta l'incontro: prima Higuain pareggia i conti con una bella conclusione dopo la triangolazione con Bernardeschi, quattro minuti dopo Ronaldo mette dentro di destro su un bel cross rasoterra di De Sciglio. Sembra tutto cambiato, ma il Tottenham pareggia subito con un bel gol di Lucas Moura, servito magnificamente in profondità dal neo arrivato Ndombele. Prosegue la girandola di cambi da entrambe le parti, arriva il debutto di De Ligt.

Cristiano Ronaldo, Juventus-TottenhamGetty Images

La Juve pressa in attacco, ma il Tottenham si difende con ordine ed è pericoloso in ripartenza. Il gol però non arriva e sembra tutto apparecchiato per i calci di rigore, fino al 93': Rabiot perde palla sciaguratamente a centrocampo, Kane vede il portiere avversario fuori dai pali e lo batte con un gol pazzesco da centrocampo.

Harry Kane v JuventusGetty Images

La dichiarazione

Federico BERNARDESCHI: "Peccato per il risultato perso al 90'. Abbiamo comunque fatto bene e quello che ci ha chiesto il mister, soprattutto nel secondo tempo. Sono partite difficili, anche perché le gambe non ci sono al 100%. Cerchiamo di fare il nostro calcio e di mettere minuti nelle gambe".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Heung-min SON: Nel primo tempo fa quello che vuole in avanti, con la Juve costantemente in affanno. E' lui che va vicino al gol in più occasioni all'inizio, dai suoi piedi parte il contropiede per la rete che apre l'incontro. Esce ad inizio ripresa.

Il peggiore

Blaise MATUIDI : 70' di gioco difficilissimi per il francese. Primi minuti da incubo, con un numero incredibile di errori e palle perse. Nel secondo tempo un minimo meglio, ma al momento sembra completamente avulso dal gioco che vuole Sarri a centrocampo.

Il tabellino

JUVENTUS: Buffon; Cancelo, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Matuidi, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

TOTTENHAM: Gazzaniga, Walker-Peters, Alderweireld, Tanganga, Georgiou, Winks, Skipp, Lamela, Dele, Son: Parrott.

GOL: Lamela (T), Higuain (J), Ronaldo (J), Moura (T), Kane (T)

AMMONITI: Parrott (T),

ESPULSI: Nessuno