Milan bello e sfortunato: i rossoneri dominano, il Benfica vince 1-0 con l'ex Taarabt. Al Gillette Stadium di Foxborough, con l'episodio decisivo al 70', pesa tuttavia la deviazione determinante di Biglia. Il team di Giampaolo assedia i lusitani nel primo tempo e colpisce un palo con Çalhanoglu e una traversa con Biglia nel finale di partita. Il migliore in campo è il portiere dei lusitani Vlachodimos. E questo è tutto dire...

Milan-Benfica, International Champions Cup 2019 - Hakan Çalhanoglu (Milan) porta palla (Getty Images)Getty Images

La cronaca della partita

Il primo tempo si apre e si chiude con una conclusione di Rafa Silva, deciso a fare regali davanti allo specchio: al 5', l'ala sinistra lusitana calcia con un destro a giro di poco alto sopra la traversa. Al 3' di recupero, invece, a tu per tu con Donnarumma, si esibisce in un rasoterra poco convinto che esalta i riflessi del portierone rossonero. In mezzo, però, un autentico dominio del Milan, che colleziona almeno una mezza dozzina di nitidissime occasioni da gol tutte non sfruttate. Al 17, dalla distanza, Çalhanoglu salta un avversario e conclude al fulmicotone col pallone ad infrangersi sul palo.

Al 18', invece, intervento prodigioso di Vlachodimos, che si distende e sventa una conclusione decisa di Castillejo, ben servito da Suso. Al 23', quindi, doppia occasione per Borini: sugli sviluppi di un corner, prima l'ex Sunderland impegna Vlachodimos con un gran destro al volo, poi con un colpo di testa ravvicinato. Al 25', batti e ribatti in area che coinvolge Castillejo con la difesa lusitana salva con affanno. Passano due minuti e Piatek fa sponda con Suso il quale, dalla distanza, sfora il palo. al 34' e al 44', doppia occasione per Piatek, che prima colpisce l'esterno della rete (su non ravvisata deviazione di Vlachodimos) e poi - dopo aver chiuso il triangolo con Rodriguez, sfiora con un rasoterra il palo più lontano. Nel recupero, come anticipato, il Benfica si risveglia con Gabriel e Rafa Silva, ma Donnarumma è insuperabile. Nella ripresa, esce "Gigio" ed entra Reina. Subito messo alla prova da Severovic, dopo 20 secondi di gioco, a causa di una distrazione di Rodriguez. Il match, cala di tono per la stanchezza, la girandola di sostituzioni ha inizio e, al 70' il Benfica passa - un po' a sorpresa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla si alza a campanile, Taarabt conclude rasoterra da fuori. Un tiro fondamentalmente innocuo ma con deviazione determinate di Biglia, che spiazza inesorabilmente Reina. E' 0-1.

Adel Taarabt abbracciato dai compagni dopo il gol in Benfica-Milan, ICC 2019Getty Images

Il Milan prova a reagire ma Vlachodimos, che in precedenza aveva ancora una volta risposto negativamente a Castillejo, al 75' alza sopra la traversa un fendente da fuori da parte di Suso. Il portiere greco-tedesco viene battuto all'80' proprio dallo spagnolo, ma l'ex Villarreal scatta un filino in anticipo sull'imbucata cetrale del neoentrato Krunic all'esordio con la maglia rossonera. All'84', infine, clamorosa traversa su calcio di punizione dei 25 metri di Biglia, che prova vanamente a farsi perdonare la deviazione nella propria porta datata 70'. Finisce 0-1, una punizione troppo severa per questo Milan.

La statistica chiave

0 - Zero gol nelle prime due partite di International Champions Cup. Al Milan non era mai successo. Là davanti occorre senz'altro maggior cattiveria.

Il tweet

Il migliore

Odisseas VLACHODIMOS (Benfica): autore di almeno 8 interventi determinanti. E' l'incubo di Borini, Suso e Castillejo. Saracinesca.

Il peggiore

Krzysztof PIATEK (Milan): servito male dai compagni, ha un paio di buone chance nel primo tempo prima di fare scena muta nel corso della ripresa.

La dichiarazione

Samu CASTILLEJO (Milan): "Siamo all'inizio di stagione, stiamo assimilando i dettami del nostro nuovo allenatore è c'è ancora tantissima strada da fare. Oggi abbiamo dominato, a tratti, contro un avversario certamente più avanti di noi nella preparazione, che continueremo a testa bassa a Milanello dopo l'ultimo match di International Champions Cup contro il Manchester United".

Il tabellino

MILAN-BENFICA 0-1

Milan (4-3-1-2): Donnarumma voto 7 (46' Reina 6); Calabria 5,5 (46' A. Conti 5,5), Romagnoli 6, Musacchio 6 (64' Gabbia 6), Rodriguez 5,5 (64' Strinic 5,5); Biglia 6, Borini 7 (88' Brescianini sv), Çalhanoglu 7 (64' Krunic 6.5); Suso 6.5; Castillejo 6, Piatek 5 (88' D. Maldini sv). All.: Giampaolo 6,5.

Benfica (4-4-2): Vlachodimos voto 8,5; Nuno Tavares 6 (74' Ebuehi 6), Ruben 6, Ferro 6 (75' Jardel 6), Grimaldo 6,5; Fejsa 5,5 (75' Florentino 6), Gabriel 6,5 (75' Samaris 6); Pizzi 6 (75' Chiquinho 6,5), Rafa Silva 5 (75' Caio 6); Taarabt 6 (87' Jota sv), Seferovic 6,5 (87' Zivkovic sv). All.: Bruno Lage 6,5.

Arbitro: Sorin Stoica (USA).

Gol: 70' Taarabt (B).

Note - Recupero 4+4. Ammoniti: Pizzi, Musacchio, Fejsa.