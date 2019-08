Milan, contro il Man United si rivede André Silva tra i convocati: non ci sarà invece Lukaku

Il Milan di Marco Giampaolo è partito per Cardiff per affrontare il Manchester United nella terza gara dell’International Champions Cup, con i rossoneri che cercano un risultato positivo dopo i ko con Bayern Monaco e Benfica. Nel reparto offensivo dei rossoneri si rivede André Silva e chissà che il portoghese possa scendere in campo per mettere minuti nelle gambe dopo un periodo oscuro, dal finale di stagione con il Siviglia a questa prima parte di campionato con il passaggio mancato al Monaco.

L'ultima partita giocata da André Silva è quella contro il Deportivo Alavés del 4 aprile scorso, quando entrò a 8 minuti dalla fine al posto di El Haddadi. L'ultimo gol realizzato dal portoghese è addirittura quello firmato nel 5-0 al Levante del 26 gennaio scorso.

I convocati di Giampaolo

Portieri: A.Donnarumma, G.Donnarumma, Reina

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Musacchio, Ricardo Rodríguez, A.Romagnoli, Strinić

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Krunić, Mionić

Attaccanti: André Silva, Borini, Castillejo, Maldini, Suso, Piatek

Chi non ci sarà è invece Romelu Lukaku che non è stato convocato da Solskjaer per la sfida contro i rossoneri. Il Manchester United dà per fatto il passaggio del belga alla Juventus, con l’attaccante che ha già trovato l’accordo per l’ingaggio: 9 milioni netti a stagione.