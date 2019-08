Sprazzi di bel Milan: il Manchester United vince solo ai rigori, Giampaolo può sorridere

Un buon Milan perde 7-6 ai rigori contro il Manchester United nel terzo e ultimo impegno di International Champions Cup. I rossoneri di Giampaolo chiudono il match al 90' sul 2-2 e si arrendono solo ai calci di rigore (decisivo l'errore di Daniel Maldini, l'unico della serie). Incoraggiante la prestazione di Suso da trequartista, bene anche Biglia in cabina di regia mentre Piatek conferma il suo momento no divorandosi un paio di clamorose occasioni da rete. Si rivede Bonaventura, che torna in campo dopo il lunghissimo stop per infortunio. In panchina per tutto il match il neo acquisto Leao.

La cronaca

Avvio timido del Milan che al 14' viene trafitto in maniera ingenua dallo United: Rashford scappa sulla sinistra, si accentra e supera facilmente con una finta sia Calabria che Musacchio prima di lasciar partire un destro rasoterra che, leggermente deviato da Romagnoli, si insacca nell'angolino senza che Donnarumma possa arrivarci. Il Milan prova a scuotersi e si aggrappa alle giocate di Suso. Lo spagnolo tenta il sinistro a giro al 25' e sfiora l'incrocio, poi un minuto più tardi trova il gol dell'1-1 con un sinistro dai 20 metri che si insacca nell'angolino basso: niente da fare per De Gea, determinante nella circostanza la palla recuperata in pressione da Castillejo. La squadra di Giampaolo chiude il primo tempo in crescendo: Suso dalla destra cerca a centro area Piatek che si tuffa ma non ci arriva, De Gea è reattivo e smanaccia. Occasionissima anche per Piatek al minuto 44: il polacco, a tu per tu con De Gea, perde l'attimo per concludere a rete e prova a sorprendere il portiere dello United con un pallonetto di destro sul quale De Gea si salva di pugno.

Juan Mata e Lucas Biglia - Manchester United-Milan ICC 2019Getty Images

Nella ripresa il Manchester United parte con un buon piglio, ma il Milan quando verticalizza fa male. Al 50' Piatek, servito in area in posizione regolare da un tocco geniale di Calhanoglu, calcia debolmente col sinistro forse pensando di essere in offside: De Gea blocca senza problemi. Dieci minuti dopo i rossoneri vanno in vantaggio: sugli sviluppi di un corner corto Suso crossa dalla destra per la deviazione di testa di Castillejo, il pallone va a sbattere sulla nuca di Lindelof e si insacca nell'angolino basso con De Gea immobile. Inizia la girandola di cambi, Giampaolo cambia quasi 9/11 (restano solo Calhanoglu e Musacchio) e lo United pareggia al 71' con Lingard, che sfonda dalla destra e trafigge Reina con un diagonale di sinistro che si insacca sul palo più lontano. Finale in sofferenza per il Milan che, con una formazione zeppa di giovani e seconde linee, rischia più volte di subire il 2-3 ma resiste. Si va ai rigori. Segnano tutti tranne Daniel Maldini, quinto tiratore, che si fa tradire dall'emozione e vede il suo destro respinto da De Gea. James trasforma il penalty decisivo e il Manchester United vince 7-6.

Daniele Maldini - Manchester United-Milan ICC 2019Getty Images

La statistica

1 - Quello messo a segno da Suso contro il Manchester United a Cardiff è il primo gol del Milan firmato da un attaccante in questo precampionato. L'unico a segnare in precedenza era stato Theo Hernandez, che aveva messo a segno il definitivo 1-1 contro il Novara nel primo test amichevole giocato a Milanello. Poi erano arrivate due partite di fila senza reti contro Bayern Monaco e Benfica.

Il tweet

La dichiarazione

Hakan Calhanoglu : "Abbiamo giocato una bella partita, dobbiamo essere soddisfatti. In difesa abbiamo retto bene e siamo stati in controllo per larghi tratti della gara"

Il tabellino

Manchester United-Milan 7-6 dcr (2-2 al 90')

Manchester United (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka (65' Young), Rojo (65' Tuanzebe), Lindelof, Shaw; Pereira (65' Lingard), Matic (65' Fred), McTominay; Mata (64' James), Martial (82' Greenwood), Rashford (82' Gomes). All.: Solskjaer.

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma (64' Reina); Calabria (77' Conti), Musacchio, Romagnoli (77' Gabbia), Rodriguez (77' Strinic); Borini (77' Brescianini), Biglia (64' Krunic), Calhanoglu; Suso (77' Bonaventura); Castillejo (64' André Silva), Piatek (77' D. Maldini). All.: Giampaolo.

Arbitro: Iwan Griffith (Galles).

Reti: 14' Rashford (MU), 26' Suso (MI), 60' aut. Lindelof (MU), 71' Lingard (MU). Ammonito Calhanoglu (MI). Note - Recupero 1'+3'.

La sequenza dei rigori: Calhanoglu gol; Lingard gol; Bonaventura gol; Young gol; André Silva gol; Greenwood gol; Krunic gol; Gomes gol; Daniel Maldini parato; James gol.