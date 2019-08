Suso disegna calcio, Piatek bomber in crisi: il borsino del Milan contro il Manchester United

Chi sale

SUSO - Prestazione da incorniciare dello spagnolo che nelle vesti di trequartista disegna calcio e prende per mano la squadra a suon di verticalizzazioni e aperture illuminanti. Il suo sinistro è caldissimo: è lui a segnare l'1-1 con un gran tiro da fuori che sorprende De Gea. Dai suoi piedi parte anche il cross da cui nasce l'autorete di Lindelof. La domanda è inevitabile: dopo questa partita il Milan sarà ancora così convinto di poter fare a meno di lui? A sentire le parole di Giampaolo nell'immediato postpartita la risposta è no.

LUCAS BIGLIA - L'argentino è in buone condizioni fisiche e si vede. Si fa notare per un paio di recuperi mica male con i quali strappa letteralmente il pallone dalle gambe dell'avversario. Lucido e combattivo al tempo stesso: un giocatore con la sua esperienza, in una squadra dall'età media bassa, potrebbe rivelarsi molto utile. A Cardiff si sono visti sprazzi del vero Biglia.

FABIO BORINI - Arrivato al Milan nell'estate 2017, si sta rivelando come uno dei migliori acquisti della gestione Fassone-Mirabelli almeno in termini di rapporto qualità-prezzo. In rossonero ha fatto di tutto, dal terzino destro all'esterno d'attacco, dalla seconda punta alla mezz'ala. Non tira mai indietro la gamba e lotta come un indemoniato su ogni pallone: in questo Milan uno con le sue caratteristiche può starci eccome.

Chi scende

KRZYSZTOF PIATEK - Siamo solo a inizio agosto ma il polacco inizia a diventare un caso. Parte male, sembra avulso dalla manovra. Poi, quando viene servito in maniera adeguata dai compagni, tradisce al momento di concludere. Nel primo tempo perde l'attimo tutto solo davanti a De Gea, ancora più grave l'errore a inizio ripresa quando spara un sinistro debolissimo tra le braccia del portiere dello United: deve ritrovare lo smalto e la cattiveria dello scorso anno, i rossoneri hanno bisogno dei suoi gol.

MATEO MUSACCHIO - Alterna buone chiusure a errori di misura e blackout inspiegabili. Sul gol di Rashford prova a opporsi in maniera goffa e di fatto concede un'autostrada all'attaccante dello United che infatti non perdona Donnarumma. A conti fatti è il suo unico, grossolano errore ma nell'economia del match pesa tantissimo. Uno dei due, insieme a Calhanoglu, a giocare tutti i 90 minuti.

DAVIDE CALABRIA - Era solo un'amichevole, è vero. E Rashford è un attaccante a tratti imprendibile, vero anche questo. Ma il modo in cui si fa saltare in occasione del primo gol è davvero imperdonabile a questi livelli: postura del corpo sbagliata e nessuna opposizione, un birillo. Perde anche il pallone da cui scaturisce il 2-2 di Lingard. Dietro la lavagna.