Torna Chiesa, ma non basta: la Fiorentina si arrende 2-1 al Benfica

Termina con una sconfitta, la seconda in 3 partite, l’avventura internazionale della Fiorentina in Intenational Champions Cup. Dopo la vittoria all’esordio contro i messicani del Chivas e il 3-0 subito dall’Arsenal, la Viola di Vincenzo Montella cade per 2-1 anche contro il Benfica.

Un ko che sa un po’ di beffa, quello subito dai Viola nella notte, anche a causa del gol vittoria dei portoghesi arrivato con Caio a tempo scaduto e in sospetto di fuorigioco (Montella al termine della partita dichiara polemico “almeno di un metro”).

Tanti i giovani fatti girare comunque da Montella nelle sue uscite nordamericane; ma nella sfida di ieri della Red Bull Arena (casa dei New York Red Bulls, New Jersey) la notizia è stata soprattutto il ritorno di Federico Chiesa.

L’oggetto più discusso delle ultime settimane in casa Viola, è tornato in campo e l’ha fatto a un buonissimo livello nei secondi 45 minuti di partita quando è stato chiamato in causa. Un assist per Vlahovic – che ha poi colpito il palo – ma soprattutto un impatto molto positivo, che mette da parte un po’ di polemiche e riavvicina in qualche modo le due parti (Commisso il giorno precedente aveva parlato di una soluzione che si sarebbe risolta in famiglia).

Fiorentina che aveva sofferto sul piano del gioco solo l’inizio gara, quando era finita sotto; salvo poi reagire e trovare il pareggio con Goran Vlahovic, classe 2000 che al di là del gol ha fatto vedere discrete cose lungo tutto il corso della gara.

Per la Fiorentina ora rientro in Italia, con le prossime due amichevoli contro il Livorno (a Livorno il 3 agosto) e Galatasaray (al Franchi l’11 agosto).