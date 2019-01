Bendtner agli arresti domiciliari, posta la foto con la sua particolare "cavigliera"

50 giorni di arresti domiciliari, inaugurati con una bella foto su Instagram: Nicklas Bendtner, ex attaccante di Arsenal e Juventus (11 presenze, 2 assist e 0 gol nel 2012-13), la prende sul ridere nonostante debba passare i prossimi giorni fino al 22 febbraio a casa con un "bracciale" elettronico alla caviglia.

Il fatto

Lo scorso settembre Bendtner, di ritorno a tarda notte da un nightclub si era reso protagonista di un battibecco con un tassista sfociato in una rissa in cui avrebbe avuto la peggio l'autista del mezzo. Il giocatore aveva sostenuto la tesi della legittima difesa, ma il Tribunale di Copenaghen non ha accettato la tesi di Bendtner, che ha dovuto risarcire il tassista con 2000 euro, oltre a dover rimanere recluso in casa. 50 giorni di carcere, con una cavigliera speciale che geolocalizza il calciatore 24 ore su 24.

L'importante è che Nicklas l'abbia presa bene...