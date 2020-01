Mané miglior giocatore africano dell'anno: Koulibaly nella top 11, Bennacer snobbato

È già cominciato il 2020, ma Sadio Mané raccoglie un altro ‘premio’ per il suo 2019 stellare. Oltre alla vittoria in Champions League con il Liverpool (oltre a Supercoppa europea e Mondiale per club), il senegalese è stato insignito del premio di giocatore africano dell’anno, superando il compagno (di club) Mohamed Salah (Egitto) e Riyad Mahrez (Algeria).

Prima volta assoluta per Mané che succede, nell’albo d’oro, proprio al compagno di club Salah, nel premio individuale più importante per il calcio africano. Oltre ai trofei con il Liverpool, a pesare sulla scelta dei giurati è stato il raggiungere il finale della Coppa d’Africa - da protagonista - con il suo Senegal, anche se a vincere è stata poi l’Algeria di Mahrez (che nella stagione, però, non è stato protagonista con il Manchester City).

Mahrez si può comunque consolare, considerando che l’ex Leicester ha vinto il premio per il gol più bello: quello alla Nigeria in semifinale di Coppa d’Africa, che ha regalato all’Algeria l’accesso in finale.

Il premio come miglior giovane è andato invece ad Achraf Hakimi, marocchino, laterale del Borussia Dortmund, cresciuto calcisticamente al Real Madrid. Il classe ’98 ha avuto una rapida crescita in Bundesliga e anche in Champions League ha dato il suo contributo, se lo ricordano molto bene i tifosi dell’Inter... Djamel Belmadi (Algeria) è stato il miglior tecnico, Onana (Ajax) è stato invece il miglior portiere.

Infine la top 11 africana...

4-1-4-1: Onana; Aurier, Koulibaly, Matip, Hakimi; Gueye; Ziyech, Mahrez, Salah, Mané; Aubameyang. All. Djamel Belmadi

Questi i protagonisti dell'anno 2019 del calcio africano. Una sorpresa: non c'è Ismaël Bennacer! Il centrocampista del Milan, ex Empoli, era stato insignito del premio di miglior giocatore della Coppa d'Africa quest'estate dopo aver vinto il trofeo con la sua Algeria.