Ronaldo salta ancora il Portogallo. Santos: "Nulla gli vieta di tornare in futuro"

Nuova esclusione della nazionale per Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juve non compare nella lista dei convocati del ct del Portogallo, Fernando Santos, per le prossime due partite. Ronaldo era rimasto fuori già a settembre, per la sfida all'Italia: in quel caso si trattava di una scelta concordata, considerato lo stato di forma del giocatore e in attesa degli impegni successivi.

" In futuro, niente potrà impedire a Ronaldo di dare il suo contributo alla Seleção "

Il ct lascia una porta a CR7, il quale però non sarà della partita nelle due gare di Nations Cup che verranno, notizia che conferma le voci secondo cui Cristiano Ronaldo vorrebbe snobbare completamente la competizione.

Ecco i giocatori chiamati da Fernando Santos: Beto, Ramos, R. Patricio; Cedric, Cancelo, Rodrigues, Neto, M. Rui, Mendes, Pepe, R. Dias; B. Fernandes, F. Pereira, G. Fernandes, Pizzi, R. Sanches, R. Neves, S. Oliveira, W. Carvalho; A. Silva, B. Silva, Guedes, Eder, Bruma, H. Costa.