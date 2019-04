Presidiando i pali della porta con i suoi splendidi capelli bianchi, il 73enne israeliano Isaak Hayik ha stabilito un nuovo record mondiale venerdì: è il calciatore più anziano di sempre ad aver giocato una partita di calcio da professionista, come riporta la BBC.

Hayik, che si appresta a festeggiare il suo 74esimo compleanno la prossima settimana, ha battuto il record dopo essere sceso in campo come portiere con la squadra israeliana Ironi Or Yehuda, in un match della quarta serie israeliana.

Il portiere, nato in Iraq, è stato ufficialmente riconosciuto in una cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato rappresentanti dell'organizzazione del Guinness World Record. "Sono pronto per un'altra partita", ha detto Hayik, che ha fatto qualche buona parata nella sconfitta per 5-1 della sua squadra contro il Maccabi Ramat Gan.

" Questo non è solo motivo di orgoglio per me, ma anche per lo sport israeliano in generale "

È giustificata la soddisfazione di Hayik, che si è trasferito in Israele quando aveva quattro anni. Il precedente record era detenuto da Robert Carmona dell'Uruguay, che nel 2015 ha giocato un incontro professionistico con il Pan de Azucar, squadra uruguaiana, all'età di 53 anni, come ha dichiarato un giudice ufficiale del Guinness World Record. Il calciatore più anziano ad aver segnato un gol resta, invece, il giapponese Miura che ha annunciato di voler giocare fino alla morte.

Kazuyoshi Miura con la maglia del Genoa nel 1994 (imago)Imago

La famiglia di Hayik era tra le decine di migliaia di ebrei iracheni fuggiti in Israele verso la metà del 20esimo secolo, in seguito alla nascita dello Stato d’Israele, che risale al 1948. I suoi figli hanno parlato del loro orgoglio per il successo del padre. Uno di loro, Moshe Hayik (36 anni), ha dichiarato che lui e il padre giocavano insieme: