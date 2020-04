Italia '90, l'arbitro di Germania-Argentina: "Maradona? Potevo espellerlo prima dell'inizio"

Intervistato dalla radio uruguaiana Tirando Paredes, l'ex direttore di gara Edgardo Codesal spara a zero contro il Pibe de Oro e rivive la finalissima dell'Olimpico dell'8 luglio di 30 ann fa: "Come giocatore è stato il migliore, ma è una delle persone peggiori che io abbia mai conosciuto. Il rigore per i tedeschi? Indiscutibile, vi spiego perché...".

La finale dei Mondiali di Italia '90 tra Germania e Argentina venne decisa da un rigore concesso dall'arbitro messicano e di origini uruguaiane Edgardo Codesal per fallo di Sensini su Voeller. Un penalty molto dubbio che scatenò le proteste dei giocatori argentini e, in particolare, di Diego Armando Maradona. A distanza di quasi 30 anni da quella partita (era l'8 luglio 1990) l'ex direttore di gara vuota il sacco ai microfoni della radio uruguaiana Tirando Paredes e parla sia dell'episodio controverso, sia - soprattutto - del suo rapporto in campo con il Pibe de Oro.

Su Maradona

Avrei potuto espellerlo per il suo insulto durante l'esecuzione dell'inno dell'Argentina, ma ho capito la situazione e l'ho gestita. E quando ho deciso di espellere Monzon (al 65', ndr), è venuto da me dicendomi che ero stato mandato dalla Fifa per rubargli la partita. Ho visto Maradona fare cose in campo che meritano la mia ammirazione e il mio rispetto. Come giocatore è stato il migliore, ma è una delle persone peggiori che io abbia mai conosciuto in vita mia

Sul rigore concesso alla Germania

Non si discute. Ci sono due situazioni. Dal punto di vista anatomico, Sensini ostacola Voeller nel modo più difficile ed è quindi quasi impossibile evitare il contatto con la gamba destra. In più appoggia anche l'avambraccio all'altezza della vita

Le minacce

Mi fa male vedere tanti argentini che continuano a trattarmi male. Ho un grande affetto per loro e mi spiace che alcuni siano così. Ancora oggi ricevo messaggi nei quali si augurano che i miei figli e i miei nipoti muoiano di Coronavirus, in modo che possano vedermi soffrire

