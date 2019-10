Italia-Bosnia 2-0, Girelli e Giugliano spingono le azzurre verso l'Europeo del 2021

E sono quattro. La Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini conquista il successo (2-0) contro la Bosnia e sale a quota 12 punti nel Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei 2021. Le azzurre hanno centrato l’obiettivo grazie ai gol al 3′ di Cristiana Girelli e al 28′ di Manuela Giugliano. Una prestazione di spessore completamente diverso rispetto a quelle delle precedenti uscite. Le bosniache hanno concluso in dieci per l’espulsione di Krso negli ultimi scampoli del match. Con questo risultato le ragazze di Bertolini sono in vetta al girone in solitaria, in attesa del match tra Georgia e Danimarca.

PRIMO TEMPO

Le azzurre scendono in campo con un 4-4-2: Guagni ritrova la fascia destra, Giugliano in cabina di regia, Rosucci sull’out sinistro, Giacinti e Girelli in attacco. La Bosnia risponde con un 4-3-3 con Spasojevic, Hamzic e Kapetanovic a comporre il tridente offensivo. Pronti via e al 2′ Giugliano si divora un gol già fatto, grazie a una splendida imbucata di Giacinti. Un minuto dopo, però, sblocca il risultato Girelli che, liberandosi in area splendidamente (assist di Rosucci), trafigge il portiere avversario, portando in vantaggio le azzurre. L’Italia gioca a grande ritmo e sfiora il raddoppio al 14′: tiro in diagonale di Giugliano respinto e sulla ribattuta Giacinti viene atterrata ma per l’arbitro non è calcio di rigore. La Nazionale cambia spesso il fronte offensivo, grazie a Guagni e Bartoli e al 28′ arriva il meritato raddoppio: altra bell’azione ben costruita dalle italiane, svarione difensivo clamoroso delle bosniache e Giugliano stavolta non sbaglia e porta a due le segnature. Le nostre portacolori, avanti di due gol, vanno vicine al terzo con la scatenata Girelli ma Haracic risponde con i pugni. E’ l’ultima emozione prima della fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa, dopo 2′, il triangolo fantastico tra Giacinti, Girelli e Giugliano fa gridare al gol ma la conclusione della calciatrice della Roma finisce fuori di poco. La Bosnia aumenta l’intensità e commette tanti falli. Ne fa le spese proprio la nostra regista, costretta ad uscire, al suo posto Sabatino. Girandola di sostituzioni con gli ingressi di Greggi (esordio) e di Tarenzi. Azzurre che sfiorano il tris negli ultimi minuti con la traversa colpita proprio da Tarenzi e compagine balcanica in dieci per via del doppio giallo di Krso, che però non cambia la storia del confronto.