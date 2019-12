Italia-Brasile del 1994 torna in scena: match tra vecchie glorie a Fortaleza, Sacchi in panchina

Quella partita al Rose Bowl di Pasadena (Stati Uniti) chi l’ha dimenticata…La finale del Mondiale di calcio del 1994, tra Italia e Brasile, che premiò ai calci di rigore i verdeoro, rappresenta uno di quei match che più “tristezza” ha lasciato agli appassionati italiani. La lotteria dei calci di rigore condannò gli azzurri di Arrigo Sacchi e l’ultimo penalty sbagliato da Roberto Baggio, a mezzo servizio per un infortunio e trascinatore di quella Nazionale, sancì il termine del confronto. Ecco che a 25 anni di distanza, i nostri portacolori potranno riprendersi la loro rivincita, in chiave completamente diversa.

Una nuova sfida si terrà a Fortaleza il 9 gennaio, alle 21.30 locali (l’1.30 in Italia): un’amichevole tra vecchie glorie (come riportato da gazzetta.it), con molti dei protagonisti di quella partita: vi sarà il tecnico di Fusignano in panchina e rivedremo sul rettangolo verde Gianfranco Zola, Demetrio Albertini, Franco Baresi, Nicola Berti, Alessandro Costacurta, Daniele Massaro e Pierluigi Casiraghi, tra gli ex presenti. Sul versante sudamericano, con l’ex allenatore Carlos Alberto Parreira, giocheranno Taffarel tra i pali, Cafu, Aldair, Mauro Silva, Dunga e Bebeto, figure simbolo di quella selezione. Non ci sarà Baggio che, probabilmente, per questioni fisiche non potrà calcare il campo da gioco.