Italia, grana Pinamonti: problemi al ginocchio, a rischio gli Europei Under 21

Brutta notizia per gli azzurrini con l’infortunio di Andrea Pinamonti. A seguito del match contro l’Ucraina, nella semifinale del Mondiale Under 20, l’attaccante di proprietà dell’Inter ha riportato un infortunio al ginocchio e sarà assente per la finalina 3°/4° posto contro l’Ecuador in programma venerdì 14 giugno.

" Dopo aver sostenuto questa mattina esami strumentali, ha lasciato temporaneamente il ritiro in attesa dei riscontri medici al fine di valutarne la reale idoneità. [il comunicato della Nazionale] "

Il capitano della squadra di Nicolato aveva già lasciato il ritiro dell’Under 20 in Polonia, per raggiungere il ritiro dell’Under 21 in vista degli Europei, ma la sua partecipazione alla rassegna continentale in Italia e San Marino è a serio rischio.

La prima partita degli azzurrini di Luigi Di Biagio è in programma domenica 16 giugno contro la Spagna al Dall’Ara di Bologna, e l’Italia ha tempo fino a sabato per scegliere un altro giocatore in sostituzione dell’ex attaccante del Frosinone.