Italia, i convocati ai mondiali Under17: Esposito resta con l'Inter

E’ stato reso noto l’elenco dei convocati dell’Italia di Carmine Nunziata ai Mondiali 2019 Under17 di calcio, che si disputeranno in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre. Una rassegna iridata con 24 squadre, suddivise in sei gironi. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, oltre alle migliori quattro terze.

Gli azzurrini se la vedranno con il Paraguay, il Messico e le Isole Salomone. 21 i calciatori inseriti nell’elenco. Una lista che non vedrà presente la stella della selezione, ovvero Sebastiano Esposito, costretto a rimanere all’Inter per l’emergenza infortuni in attacco della Beneamata. Il lungo stop del cileno Alexis Sanchez darà una chance in prima squadra al giovanissimo calciatore classe 2002, che proverà a sfruttarla nel migliore dei modi. Una rosa nella quale ci sono anche due giocatori classe 2003: Samuele Giovane, centrocampista dell’Atalanta, e la novità Wilfried Gnonto attaccante sempre dell’Inter convocato la prima volta al pre-raduno di Cesenatico. Il club più rappresentato è proprio quello meneghino con 5 giocatori, seguito dalla Dea con 3 convocati.

La compagine tricolore farà il proprio esordio il 28 ottobre (ore 21 italiane) contro le Isole Salomone per poi affrontare il Messico tre giorni dopo (giovedì 31 ottobre, alle 24 italiane) e il Paraguay domenica 3 novembre (alle 24 italiane).

L’elenco dei convocati

Portieri: Manuel Gasparini (Udinese), Marco Molla (Bologna), Filippo Rinaldi (Parma);

Difensori: Christian Dalle Mura (Fiorentina), Francesco Lamanna (Cremonese), Lorenzo Moretti (Inter), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona), Tommaso Barbieri (Novara);

Centrocampisti: Riccardo Boscolo Chio (Inter), Andrea Capone (Milan), Michael Brentan (Sampdoria), Samuele Giovane (Atalanta), Gaetano Pio Oristanio (Inter), Simone Panada (Atalanta), Franco Tongya Heubang (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Nicolò Cudrig (Monaco), Wilfried Degnand Gnonto (Inter).