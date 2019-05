Italia-Svizzera 3-1: vittoria convincente in amichevole delle azzurre a Ferrara

E’ un’Italia di calcio femminile convincente quella scesa in campo allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara nell’ultimo test amichevole prima dei Mondiali 2019 in Francia (7 giugno-7 luglio). Le azzurre si sono imposte infatti 3-1 contro la Svizzera per effetto delle marcature di Aurora Galli al 32′, Cristiana Girelli al 60′ e di Daniela Sabatino all’89’. Per le elvetiche a segno Reuteler all’83’. Un ottimo match quello disputato dalla selezione di Milena Bertolini, che può guardare con fiducia alla rassegna iridata.

PRIMO TEMPO – Il CT punta su un 4-3-3 con Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bergamaschi; Galli, Giugliano, Cernoia; Girelli, Mauro e Bonansea. Risponde la Svizzera con un 4-2-3-1: Thalmann; Maritz, Caligaris, Kiwic, Rinast; Bernauer, Gut; Megroz, Bachmann, Widmer; Reuteler. Nel primo tempo l’Italia gioca su ottimi ritmi e si rende più volte pericolosa dalle parti del portiere svizzero. Al 5′ una conclusione di Girelli si spegne di poco a lato e 3′ più tardi Cernoia colpisce in pieno la trasversa a Thalmann battuta. Spinge a più non posso la compagine dei Bertolini ed al 21′ Bonansea sfiora la realizzazione con una splendida conclusione dal limite che si spegne sull’esterno della rete. Il gol è nell’aria ed arriva al 32′: ottimi tempi di inserimento per Galli che, vincendo un paio di rimpalli, supera il portiere svizzero in uscita e insacca per l’1-0. Le ragazze nostrane sono scatenate e solo la traversa ferma Bonansea, dopo un’ottima iniziativa personale e un tiro a giro di pregevole fattura. Negli ultimi minuti della frazione esce Guagni per un colpo rimediato al fianco, in via del tutto precauzionale, ed entra l’esterno della Roma Bartoli.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa l’avvio delle azzurre è un po’ sottotono e la Svizzera realizza con Matiz in posizione però di fuorigioco. L’occasione elvetica scuote le nostre portacolori che trovano il raddoppio al 60′ con Girelli: grande azione di Giugliano sulla sinistra, cross a rimorchio per l’attaccante della Juventus che in maniera un po’ fortunosa non dà scampo a Thalmann. Per la punta della Vecchia Signora si tratta della 29ma rete con la maglia dell’Italia. Girandola di cambi, da segnalare l’entrata sul rettangolo di gioco di Martina Rosucci, out lungamente per un grave infortunio al ginocchio. Negli ultimi minuti arrivano le marcature di Reuteler e di Sabatino (subentrata nella ripresa) che fissano lo score sul 3-1.