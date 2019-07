Italia Under 19 fuori dagli Europei: decisiva la sconfitta con la Spagna (2-1)

0-3 con il Portogallo, 4-0 all'Armenia, 1-2 con la Spagna. Finisce il sogno dell'Italia agli Europei Under 19: i ragazzi di Carmine Nunziata incassano la seconda sconfitta della fase a gironi, quella che li elimina dalla competizione. A mettere fine alla corsa degli azzurrini è la Spagna, che s'impone in rimonta per 2-1.

A passare in vantaggio nel primo tempo sono i ragazzi di Nunziata: il gol è un'invenzione di Merola, ancora una volta bravissimo da calcio piazzato.

Purtroppo però l'Italia si scioglie nella ripresa: al 61' arriva il pareggio spagnolo, complice uno sfortunato autogol di Bianchi e dopo appena sette minuti ecco il gol del 2-1, grazie al rigore trasformato da Abel Ruiz.

La Spagna vola in semifinale, anche se il primo posto nel Gruppo A - a parità di punti (7) - va al Portogallo che nell'altro match di oggi ha battuto l'Armenia con un netto 4-0. Entrambe comunque si qualificano per le semifinali.

