Juve, ecco lo staff di Sarri: Martusciello vice e Tognaccini preparatore atletico, non c'è Barzagli

Nel pomeriggio la Juventus inizia ufficialmente la nuova stagione con il primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore Maurizio Sarri dopo che in mattinata i giocatori hanno effettuato le visite mediche presso il J-Medical. Tutti presenti tranne Ronaldo e Buffon. Proprio in coincidenza col primo giorno, il club bianconero ha annunciato lo staff tecnico al completo che coadiuverà Sarri: spiccano i nomi di Giovanni Martusciello, già con Sarri a Empoli e negli ultimi due anni con Spalletti all'Inter, e di Daniele Tognaccini, storico responsabile di Milan Lab e in rossonero fino all'estate 2018. Non ci sarà invece Andrea Barzagli che vuole dedicarsi ad altro dopo il ritiro: sembrava dovesse diventare uno dei pilastri che avrebbe accompagnato la nuova avventura di Sarri sulla panchina dei Campioni d'Italia e invece c'è stato il dietrofront.

Questo lo staff completo:

STAFF TECNICO

Maurizio Sarri (allenatore)

Giovanni Martusciello (vice allenatore)

Marco Ianni (collaboratore tecnico)

Gianni Picchioni (collaboratore tecnico)

Loris Beoni (collaboratore tecnico)

Claudio Filippi (allenatore portieri)

Massimo Nenci (allenatore portieri)

PREPARATORI ATLETICI

Daniele Tognaccini (responsabile prep. atletica)

Andrea Pertusio (preparatore atletico)

Davide Losi (preparatore atletico)

Enrico Maffei (preparatore atletico)

Duccio Ferrari Bravo (preparatore atletico)

Davide Ranzato (preparatore atletico)

SPORT SCIENCE

Roberto Sassi (responsabile)

Antonio Gualtieri

Darragh Connolly

STAFF MEDICO

Luca Stefanini (responsabile sanitario)

Nikos Tzouroudis (responsabile prima squadra)

Marco Freschi (medico prima squadra)

MATCH ANALYSIS

Riccardo Scirea (responsabile)

Domenico Vernamonte (match analyst)

Giuseppe Maiuri (match analyst)