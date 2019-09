"Leggo un'intercettazione nella quale un ultras mi accusa di aver lanciato la maglietta a un gruppo di tifosi diverso dal suo. Vorrei essere chiaro: quando ho la possibilità di ringraziare i miei tifosi regalando la maglia, non faccio distinzioni politiche, né calcoli su quale gruppo sia meglio scegliere. Per me non esistono tifosi più o meno degni di ricevere il mio affetto". Così Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, commenta sul proprio profilo Instagram l'intercettazione di una conversazione telefonica nella quale il capo ultrà dei Drughi Dino Mocciola, arrestato nei giorni scorsi, si sfogava con un suo luogotenente accusando il giocatore di avere lanciato la maglia verso il gruppo Tradizione e non verso i Drughi al termine della partita contro la Lazio giocata all'Olimpico lo scorso 27 gennaio: "Per me i tifosi della Juve, quelli che ci sostengono, ci criticano, cantano o fischiano, sono tutti uguali, tutti degni e importanti, perché a unirli non è il nome del loro gruppo ultras, ma la passione immensa che ci unisce tutti quanti per i colori bianconeri".

