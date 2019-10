Juventus-Fiorentina 2-0, Girelli e Staskova regalano la Supercoppa Italiana alle bianconere

La Juventus conquista la Supercoppa Italiana di calcio femminile: a Cesena le bianconere dominano contro la Fiorentina, piegata con un gol per tempo per il 2-0 propiziato dalle reti di Girelli in apertura e di Staskova in pieno recupero. Toscane mai davvero pericolose, anche se a lungo in partita.

Nel primo tempo parte subito bene la Juventus con Cernoia che al 5′ mette al centro per Girelli, la quale di testa sfiora la rete. Sullo stesso asse nasce il vantaggio: al 12′ ancora Cernoia in mezzo, velo di Rosucci e Girelli di destro colpisce in maniera imparabile portando in vantaggio le bianconere. Sterile la reazione delle toscane, al 36′ altra occasione per la Juventus, con il colpo di testa di Pedersen che sfiora la traversa. Si va al riposo sull’1-0 per le bianconere.

Nella ripresa ancora Juventus subito pericolosa, palo di Aluko, con un bel destro, al 48′, poi sale di tono la Fiorentina, che però non crea grossi grattacapi alla retroguardia avversaria. La Juventus controlla agevolmente la partita, proponendosi in avanti di tanto in tanto. Negli ultimi minuti la Juventus gioca col cronometro, poi in pieno recupero il gol di Staskova, appena entrata, regala definitivamente la Supercoppa alle bianconere.

roberto.santangelo@oasport.it