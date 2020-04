Kenny Dalglish positivo al Covid-19: l'ex giocatore di Celtic e Liverpool è asintomatico

Il Covid-19 non guarda in faccia a nessuno e la sua diffusione continua in maniera assai incisiva. Ecco che anche personaggi illustri del mondo dello sport del presente e del passato devono farne i conti. E’ il caso di Kenny Dalglish, leggendario ex centrocampista scozzese di Celtic e Liverpool (di cui è stato anche allenatore), risultato positivo al Coronavirus. Una rivelazione che è arrivata proprio dal club inglese, dove Dalglish è dirigente non esecutivo.

Nel comunicato viene sottolineato che l’ex giocatore è stato ricoverato in ospedale per un’infezione che ha richiesto trattamenti con antibiotici. Secondo quanto previsto dalle procedure, ha effettuato il test nonostante non avesse manifestato sintomi da contagio. In maniera sorprendente il risultato è positivo, ma rimane asintomatico. Dalglish aveva scelto di auto-isolarsi insieme alla sua famiglia, prima del ricovero. I messaggi di vicinanza non sono mancanti e lo stesso 69enne nativo di Dalmarnock ha voluto ringraziare gli operatori sanitari e i medici che si stanno occupando della pandemia in territorio britannico.