Klopp: "Voci Juventus? Stupidaggini, non lascerei mai Liverpool"

" Non c'è nulla di vero nelle voci che mi legherebbero alla Juventus. Sento molti giornalisti che ne parlano ma sono stupidaggini "

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp nel giorno del Media Day dei Reds in vista della finale di Champions League contro il Tottenham mette a tacere le voci su un suo possibile passaggio in bianconero come sostituto di Massimiliano Allegri. "La Serie A è un campionato molto attraente - ha aggiunto l'allenatore tedesco ai microfoni di Sky Sport - Ma non lascerei mai il Liverpool in questo momento, non ne avrei il motivo".