L'Arabia Saudita scommette sul calcio femminile: al via il primo campionato

Fino a poco tempo fa non potevano entrare nemmeno allo stadio, tra poco avranno un campionato di calcio tutto per loro: parliamo delle donne, più precisamente quelle dell'Arabia Saudita, un Paese che fino al 2018 vietava al gentil sesso addirittura l'ingresso negli impianti sportivi.

Non è assolutamente uno scherzo: il progetto, presentato qualche giorno fa, è di mettere in piedi un campionato di calcio femminile che si giocherà tra le città più importanti dell'Arabia Saudita, ovvero la capitale - Riyad -, la seconda città più popolosa - Gedda - e l'altro grande centro nevralgico dell'economia saudita - Dammam.

L'organizzazione prevede una fase preliminare per stabilire in primis i campioni regionali, che si sfideranno poi in una fase ad eliminazione diretta: in premio una borsa di 130mila euro circa.

Perché

Questa iniziativa è solo una delle tante proposte dal principe Mohammed bin Salman, tutte rivolte alla Saudi Vision 2030: si va verso un modello economico secondo cui l'Arabia Saudita non debba più dipendere solo dai proventi del petrolio, ma possa generare valore anche da altre risorse, che mirino a migliorare anche la qualità di vita del proprio Paese. E allora perché non scommettere anche sul calcio femminile?