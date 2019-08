L'arbitro di Brasile-Germania 1-7 diventa allenatore: Marco Rodriguez nuovo tecnico del Salamanca

Da arbitro ad allenatore. È davvero curiosa la storia di Marco Rodriguez, conosciuto anche con il soprannome di Chiquimarco: il 45enne originario di Città del Messico è infatti il nuovo tecnico del Salamanca, formazione che milita nella Serie C spagnola. Il club ha scelto lui come successore del precedente allenatore, José Luis Trejo, che ha dovuto lasciare l'incarico a causa di un problema di natura burocratica: la sua licenza, infatti, non è stata riconosciuta valida dalla Federcalcio.

Il Mineirazo e il morso di Suarez a Chiellini

Rodriguez corona un sogno che coltivava da almeno 5 anni, ovvero dal giorno del suo ritiro avvenuto dopo il Mondiale 2014. In quell'occasione il direttore di gara messicano diresse due partite che passarono alla storia: la clamorosa sconfitta per 7-1 della Seleçao in semifinale contro la Germania (il Mineirazo) e Italia-Uruguay 0-1, match valido per l'ultima giornata del Girone D che sancì l'eliminazione degli azzurri all'epoca allenati da Cesare Prandelli. In quella circostanza Rodriguez espulse Marchisio nel primo tempo e non vide il clamoroso morso di Suarez ai danni di Chiellini nel corso della ripresa. Oltre ai Mondiali 2014, in carriera il fischietto originario di Città del Messico aveva preso parte anche ai Campionati del mondo di Germania 2006 e Sudafrica 2010.

"Rispetterò le decisioni degli arbitri"

Passando dall'altra parte della barricata, Marco Rodriguez finirà inevitabilmente sotto la luce dei riflettori soprattutto per il rapporto con i suoi ex colleghi arbitri. Ma il diretto interessato assicura: "Il mio stile da allenatore sarà ispirato al rispetto delle decisioni degli arbitri, anche se dovessero essere sbagliate".