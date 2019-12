L'Esteghlal invita Stramaccioni a tornare: "Abbiamo pagato lo stipendio"

Le autorità iraniane hanno dichiarato di aver pagato lo stipendio, nonostante le difficoltà con le sanzioni statunitensi, al tecnico italiano dell'Esteghlal, Andrea Stramaccioni, e sperano che torni in Iran. L'ex allenatore dell'Inter ha lasciato il club l'8 dicembre scorso per i mancati emolumenti facendo arrabbiare i tifosi.

"Abbiamo pagato ciò che Stramaccioni ci ha chiesto, 160.000 euro, al consolato iraniano in Turchia per un trasferimento all'ambasciata iraniana in Italia. Penso che i soldi saranno sul conto di Stramaccioni lunedì", ha fatto sapere il leader del club, Esmail Khaliladzeh. Il ministero dello sport iraniano ha assicurato che Stramaccioni "tornerà presto in Iran". Le sanzioni statunitensi contro l'Iran, ripristinate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, colpiscono il settore petrolifero e il settore bancario nella Repubblica islamica.