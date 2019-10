L'ex Roma Michel Bastos si ritira: "E' l'ora di dire addio"

"Non ho parole per descrivere ciò che il calcio professionistico rappresenta nella mia vita, ma è giunto il momento difficile per dire addio". Inizia così il post su Instagram del centrocampista brasiliano Michel Bastos, ex della Roma, classe '83, con il quale annuncia il suo addio al calcio. "Oggi un capitolo è finito, ma altri iniziano e promettono anche di essere riempiti di gioia ed eccitazione". Dieci le sue presenze in nazionale con la Selecao. Lo scorso settembre ha rescisso il contratto che lo legava all'America Mg, club brasiliano di serie B.

