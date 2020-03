L'indiscrezione: la UEFA avrebbe chiesto a Roma e Inter di autoescludersi dall'Europa League

Secondo quanto riportato dal Daily Mail in Inghilterra - poi ripresa da Il Messaggero in Italia - la UEFA avrebbe addirittura chiesto a Roma e Inter di autoescludersi dall'Europa League. Un'ipotesi prontamente rispedita al mittente dai club italiani che al contrario paiono puntare con decisione sulla sospensione dei tornei.

La UEFA, per il momento, non ha intenzione di fermarsi mentre prende quota la possibilità che Siviglia-Roma e Inter-Getafe possano giocarsi in gara secca giovedì 19 marzo, a porte chiuse e in campo neutro. Eppure l'emergenza Coronavirus è ampiamente sfuggita ad ogni controllo: ha senso affannarsi a voler mantenere in vita qualcosa che non ha senso di sussistere ormai?