La sua ultima immagine, dentro il rettangolo di gioco, è il rosso diretto al 34esimo minuto di gioco. Milinkovic-Savic, lontanissimo dalla porta, perde le staffe e con una reazione nervosa a un pressing che si era spinto un pochino oltre, cade nell’ingenuità di colpire l’avversario con un calcio troppo palese per essere lasciato passare il sordina. La Lazio perderà quella partita; e insieme a quelle – con ogni probabilità – le già residue speranze di qualificarsi alla Champions League.

Per sua fortuna il campionato italiano non segue le regole inglesi, dove un’espulsione in campionato avrebbe impedito al giocatore di essere schierato nella coppa nazionale. Il serbo sarà della partita contro il Milan, dove proverà a sfruttare una chance di redazione in quella che fin qui è stata la sua stagione più complicata a livello professionistico in Italia.

Sergej Milinkovic-Savic esplulso nell'ultima uscita stagionale della Lazio contro il Chievo Verona, Serie A 2018/19Getty Images

Già perché esattamente un anno fa, di questo periodo, Sergej Milinkovic-Savic era il re del mercato: quel mister 100 milioni con cui il presidente Lotito già si fregava le mani. Oggi, il suo valore, per radiomercato, è poco più della metà. A incidere, una stagione di totale involuzione.

Milinkovic-Savic, cosa succede

I dati parlano chiaro. Solo nello scorso campionato, in Seria A, Milinkovic-Savic aveva concluso con 12 reti. Quest’anno è fin qui a quota 4; e ad eccezione del match con l’Inter, completamente a secco nel 2019. Al di là delle pure statistiche sulla finalizzazione, il serbo pare aver completamente perso le caratteristiche che intorno a lui avevano scatenato la narrativa: da giocatore dominante sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico, a pedina completamente sgonfiata nel centrocampo della Lazio.

Il crollo del rendimento delle prestazioni di Milinkovic-Savic sembra essere legato a doppio mandato alla più classica delle spiegazioni per questi casi: da un lato, appunto, gli aspetti legati al 100% intorno al giocatore; dall’altro quelli di una Lazio altrettanto involuta sul piano del gioco.

SERIE A PRESENZE GOL ASSIST 2017/18 35 12 4 2018/19 30 4 4

Più fretta, meno incisività: la situazione

A inizio stagione, Milinkovic-Savic ha soprattutto pagato dal punto di vista fisico la lunga estate mondiale. Alla prima di sempre in una grande competizione internazionale svolta durante l’estate, il suo impatto fisico sulla prima parte di campionato non è semplicemente stata all’altezza della stagione precedente. Il serbo si è dimostrato così meno incisivo; e le voci estive legate alla questione mercato anche da quel punto di vista non avevano aiutato. Milinkovic-Savic si è così ritrovato a percepire in primis la sua stessa minor incisività in campo; e la reazione è stata quella di cercare, almeno dal punto di vista statistico, più conclusioni verso la porta. Dal punto di vista statistico però i numeri sono crollati, portando evidentemente il serbo a scegliere soluzioni peggiori nel tentativo di voler strafare. A questo però di deve aggiungere tutto un discorso legato alla concetto di Lazio-squadra che deve essere analizzato a parte.

Sergej Milinkovic Savic, Lazio, Getty ImagesGetty Images

Lazio, che involuzione offensiva

Al di là di Milinkovic-Savic e dei suoi problemi personali, è la Lazio di Inzaghi a essere cambiata come squadra. E qui il calcolo è semplicissimo. I biancocelesti hanno chiuso la passata stagione con una media di 2,34 reti a partita in Serie A. Con 89 gol messi a segno, quello della Lazio era stato il miglior attacco del campionato: 3 reti in più persino della Juventus campione d’Italia. In questa stagione la squadra di Inzaghi è ferma a 47 gol in 33 partite: 1.42. Meglio di loro, nell’ordine: Juventus, Atalanta, Napoli, Roma, Inter, Sampdoria, Milan, Fiorentina e Sassuolo (queste ultime 3 a pari merito con 47 gol proprio come la Lazio).

SERIE A GOL MEDIA 2017/18 89 2.34 2018/19 47 1.42

*In tabella la media-gol della Lazio in serie A nella scorsa stagione e in quella attuale

Un problema evidentemente nella creazione di occasioni da rete che caratterizza tutta la squadra – come si evince anche dal rendimento di Immobile – e che non è quindi solo una questione legata al centrocampista serbo. Semmai un concetto più trasversale e legato a doppio filo. L’involuzione di Milinkovic-Savic è legata al gioco della Lazio; e il gioco della Lazio – in questa stagione col baricentro leggermente più basso – è legata ai problemi di Milinkovic-Savic. Il tutto in una stagione di campionato dove le statistiche complessive di squadra parlano di un undici complessivamente meno incisivo nelle conclusioni in porta. Forse, molto semplicemente, con gli 89 gol della passata stagione, la Lazio aveva semplicemente sovraperformato.

Claudio Lotito e Simone Inzaghi. Il presidente della Lazio dà un buffetto amichevole all'allenatoreGetty Images

Milan, ultima spiaggia (concreta) per i biancocelesti

Un concetto che Inzaghi vuole provare a non prendere in considerazione in questo finale di campionato, dove i biancocelesti sono aggrappati a un filo sempre più sottile. Il filotto di 3 sconfitte nelle ultime 5 partite – ovvero dal successo di San Siro contro l’Inter in poi, dove proprio Milinkovic-Savic aveva messo a segno il suo unico gol del 2019 – ha restituito alla Lazio un finale delicatissimo. Formalmente la squadra delle Capitale è ancora in corsa per un posto in Champions League – dove però servirebbe un cammino da 5 vittorie su 5, o qualcosa di molto simile – ma soprattutto è legata al match di Coppa Italia col Milan per aggrapparsi al classico concetto del ‘due piccioni con una fava’: ovvero vincere un trofeo stagionale e qualificarsi automaticamente alla prossima Europa League.

Un obiettivo che si fonderà sulle spalle anche di Milinkovic-Savic, chiamato a ritrovare sé stesso nel momento più importante; a mettere da parte anche un po’ di indolenza personale e prendersi sulle spalle la mediana della squadra nella partita fin qui più importante della stagione dei biancocelesti. Per sé, per la Lazio e il suo stesso futuro: per tornare, insomma, ad essere, 'mister 100 milioni'.