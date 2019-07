L'Italia scivola in 16esima posizione del ranking FIFA: Belgio primo, Brasile secondo

Oggi è stato aggiornato il ranking FIFA, la classifica internazionale è stata stravolta al termine delle competizionI continentali che si sono disputate nell’ultimo mese in Africa, Sud America e Nord America. Il Belgio si conferma al vertice della graduatoria mentre in seconda posizione si è portato il Brasile che, grazie al trionfo nella Coppa America, è riuscito a scavalcare la Francia Campionessa del Mondo. L’Inghilterra resta in quarta posizione appena davanti all’Uruguay che ha rimontato tre posizioni facendo scivolare il Portogallo in sesta piazza (ai lusitani non è bastato il trionfo in Nations League). A completare la top ten sono Croazia, Colombia, Spagna e Argentina.

L’Italia è scivolata in sedicesima posizione perdendo così due posti, agli azzurri non è bastato battere Grecia e Bosnia Erzegovina nelle qualificazioni agli Europei 2020 per conservare il proprio piazzamento: i ragazzi del CT Roberto Mancini sono tra Germania e Olanda. Di seguito la top 20 del ranking FIFA aggiornato al 25 agosto 2019.

RANKING FIFA (TOP 20):

01 Belgio 1.746 = (1.737)

02 Brasile 1.726 +1 (1.681)

03 Francia 1.718 -1 (1.718)

04 Inghilterra 1.652 = (1.652)

05 Uruguay 1.637 +3 (1.615)

06 Portogallo 1.631 -1 (1.631)

07 Croazia 1.625 -1 (1.625)

08 Colombia 1.622 +5 (1.580)

09 Spagna 1.617 -2 (1.617)

10 Argentina 1.610 +1 (1.582)

11 Svizzera 1.605 -2 (1.605)

12 Mexico 1.604 +6 (1.557)

13 Danimarca 1.589 -3 (1.589)

14 Cile 1.583 +2 (1.561)

15 Germania 1.582 -4 (1.582)

16 ITALIA 1.569 -2 (1.569)

16 Paesi Bassi 1.569 -2 (1.569)

18 Svezia 1.558 -1 (1.558)

19 Perù 1552 +2 (1.516)

20 Polonia 1.550 -1 (1.550)

20 Senegal 1.550 +2 (1.515)