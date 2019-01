L'Uefa conferma: per il Manchester City il rischio di esclusione dalle Coppe esiste

Per il Manchester City il rischio di esclusione dalle Coppe europee è concreto. A confermarlo è Yves Leterme, presidente del comitato di controllo finanziario della Uefa al sito belga 'Sport And Strategy'' e riprese dalla stampa inglese. Il riferimento è alle rivelazioni di Football Leaks secondo cui il club inglese, per aggirare le norme dei fair play finanziario, dichiarò come sponsorizzazione di Etihad un'entrata di 60 milioni di sterline versati direttamente dalla proprietà del City, l'Abu Dhabi United Group. "Se è vero quello che è stato scritto, potrebbe esserci un problema serio. Questo può portare alla punizione più pesante: l'esclusione dalle competizioni Uefa", ha spiegato Leterme. "Se l'informazione è corretta, questa contrasta con le dichiarazioni. Le regole del fair play finanziario si basano su un sistema di dichiarazioni, tre mesi dopo che hanno chiuso i loro conti, i club devono depositare le cifre.

Quindi eseguiamo controlli casuali sulla veridicità di queste cifre. I conti sono esaminati e approvati internamente ed esternamente", ha aggiunto. Il City al momento non ha rilasciato commenti. Il mese scorso, il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin aveva affermato che quello del Manchester City era "un caso concreto". "Stiamo valutando la situazione, abbiamo un organismo indipendente che ci sta lavorando e molto presto avremo le risposte su cosa accadrà".