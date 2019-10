L'Uefa stanga la Lazio per razzismo: i settori della curva chiusa con Celtic

Lazio stangata dalla Uefa. Quattro settori della curva nord dell'Olimpico saranno chiusi per la prossima sfida in casa di Europa League contro il Celtic Glasgow, il 7 novembre prossimo, per "comportamento razzista" di alcuni tifosi della Lazio nel corso del match disputato il 3 ottobre all'Olimpico contro il Rennes. Verranno chiusi i settori 46, 47, 48 e 49. Inoltre è stato inflitto al club un turno a porte chiuse, decisione sospesa per un periodo di proava di un anno. Alla Lazio inflitta anche una multa di 20 mila euro.