La bella vita dei "Toiss": 11 mila euro al mese per essere amici di Neymar

Si chiamano “Los Toiss” e guadagnano da contratto 11 mila euro al mese per portare a spasso Neymar, per dirla in poche parole. C’è Gilmar Cebola Araujo, fotografo ufficiale e consulente di marketing; Guilherme Pitta, guru del divertimento; Álvaro Costa, colui il quale si è occupato dell’ambientamento di O’Ney a Barcellona; completano la lista Gustavo Almeida, che lavora nell’impresa di famiglia NRCSports, e Jo Amancio, amico fraterno ed ex calciatore di belle speranze.

" Vive in una pentola a pressione e noi siamo una via di fuga. Non parliamo di calcio. Siamo un modo per lui di liberare lo stress dalla sua vita. Stiamo insieme per parlare, viaggiare... "

Così i “Toiss” giustificano - per così dire - il loro operato, che prevede anche il compito per nulla ingrato di presenziare ai più importanti e sfarzosi party al mondo come quelli di Victoria Secret. Attualmente condividono una villa a Parigi con l’attaccante del PSG.