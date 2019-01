La classe del '92 torna al completo: Beckham compra 10% del Salford City ritrovando gli ex compagni

La Classe del '92 è di nuovo al completo. David Beckham ha acquistato il 10% delle quote del Salford City, squadra dilettantistica inglese di cui sono proprietari i suoi ex compagni di squadra del Manchester United. Il 43enne ex giocatore inglese si è unito a Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes e Nicky Butt che ora possiedono tutti insieme il 60% del club. L'uomo d'affari di Singapore Peter Lim rimane il maggiore azionista con il restante 40%. "È un momento di orgoglio per me entrare a far parte con Peter Lim e dei 'Class of 92' come proprietario del Salford City FC", ha detto Beckham.

"È un club davvero speciale e con un gruppo speciale di persone. I miei primi anni a Manchester sono stati tutti trascorsi a Salford - ricorda Beckham -dove sono cresciuto molto, così poter finalmente unirmi ai ragazzi e al club oggi è una bella sensazione". Gli altri membri della 'Classe del 92' hanno detto in un comunicato che "fin dall'inizio volevamo che David fosse coinvolto e fosse con noi in questo incredibile viaggio, ma le circostanze e gli impegni non lo hanno permesso. Ora è il momento giusto ed è un altro momento emozionante nella storia della città". Il Salford City è attualmente terzo in classifica nella Quinta serie del calcio inglese, una eventuale promozione consentirebbe al club di raggiungere la Football League per la prima volta nella loro storia.