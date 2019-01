La favola del piccolo Lanusei, la squadra sarda che sogna i "prof" e mette paura all'Avellino

A Lanusei sognare è sempre stato più facile. Forse perché le stelle si vedono meglio: non a caso da queste parti ha sede uno dei più importanti osservatori astronomici pubblici d’Europa, anche per via della quasi totale assenza di inquinamento luminoso. La struttura è gestita da un gruppo di volontari ormai da decenni e, nel 1984, gli astronomi Walter Ferreri e Vincenzo Zappalà individuarono l'asteroide poi stato ribattezzato "6289 Lanusei", proprio in onore del piccolo comune dell'Ogliastra. Che oggi sogna non guardando al cielo, bensì ad un campo di calcio, il "Comunale Lixus": le stelle in questione riflettono la luce verde delle loro maglie.

Esultanza Lanusei, Serie D girone G 2018-2019facebook

E hanno portato l'ASD Lanusei, realtà calcistica di un comune di appena 5mila e 400 abitanti, in cima alla classifica del gruppo G di Serie D, quello laziale-campano-sardo quello in cui concorrono "big" come Avellino, Latina e Torres. Sono una banda di giocatori giovanissimi, ragazzini terribili, come in molti li hanno definiti: 20,7 è la media età della rosa. Il giocatore "più anziano", si pensi, è il trequartista Mattia Floris, nato nel 1992. Per la prima volta dalla sua fondazione, il club ogliastrino comincia a pensare di varcare la soglia del professionismo.

Lanusei (Serie D girone G) 2018-2019facebook

Una stagione "astrale"

Come in tanti altri posti della Sardegna, a Lanusei ci si sente lontani da tutto: non si è solo su un'isola, ma anche in cima a una strada tortuosa dai numerosi tornanti. Condizioni che acuiscono l'orgoglio per l'impresa sportiva di un club che da quest'anno ha saputo "fare rete", non solo a gonfiarla. Un presidente ambizioso e lungimirante, Daniele Arras - impegnato nell'imprenditoria dell'arredamento negli hotel e delle energie rinnovabili -, un direttore sportivo - Gigi Abbate - con una lunga esperienze tra i professionisti tra le fila di Monza, Pro Patria e Renate. Fermo per qualche anno, è rientrato in pista la stagione scorsa tra le fila dei novaresi della Ro. Ce. (Romentinese Cerano), prima di prendere un aereo per la Sardegna. E, ovviamente, un allenatore entrato subito nel cuore di squadra, dirigenza e tifosi: Aldo Gardini, "romano de Roma", che con il suo 4-3-3 sta regalando punti e calcio pirotecnico.

Una "cooperativa" che fa rete: dentro e fuori dal campo

Gardini, peraltro, sino all'anno scorso guidava il Trastevere, formazione che il Lanusei - a quota 44 punti - ha scavalcato in classifica proprio in quest'ultimo weekend (nel ventesimo turno), dopo la vittoria - la sesta consecutiva - per 2-0 contro la Torres, firmata dalle reti dei centrocampisti Pietro Ladu (il capitano) e Andrea Demontis (cresciuto nel Cagliari).

Lanusei-Torres 2-0, Serie D girne G 2018-2019facebook

Segno del fatto che al Lanusei segnano tutti: una cooperativa del gol, 31 in tutto: per trovare il primo marcatore del Lanusei nella classifica dei bomber, c'è da scorrere un po' prima di trovare Gabriele Bernardotto, classe 1997, peraltro fresco dell'esperienza capitolina con il Trastevere come mister Gardini. La difesa, però, guidata dal coriaceo centrale Andrea Congiu, è il fiore all'occhiello del Lanusei di Gardini: la seconda meno battuta dopo quella dei sassaresi del Latte Dolce, ex squadra di Congiu, terza in classifica e altra formazione sarda che sta stupendo rispetto alle attese della vigilia.

Il difensore centrale del Lanusei (Serie D girone G) Andrea Congiufacebook

Maglie verdi in cima alla classifica: ma non sono quelle dell'Avellino

Bari, Cesena, Como, Lecco, Modena: il primato in classifica non è prerogativa di (medio) grandi città dal grande blasone calcistico. A spiegare ad Eurosport la "ricetta Lanusei", il patron Daniele Arras:

" Se sei piccolo non è detto che devi restare tale. Se hai volontà e idee, puoi arrivare ovunque. Ovviamente senza presunzione: in Serie D non contano solo i soldi, i giovani sono fondamentali e noi possiamo dire di averli di altissima qualità. Questo grazie al lavoro di tutti, i meriti vanno distribuiti. A cominciare dai piccoli-medi imprenditori ogliastrini che ci sostengono: l'unione fa la forza e in tanti hanno dato il loro contributo. Insieme, non avete idea di quanti risultati si possano raggiungere. Alla fine della scorsa stagione, in cui ci siamo salvati battendo ai playout la Nuorese, abbiamo deciso di cambiare registro anche nell'organigramma, acquisendo competenze in giro per l'Italia, dall'allenatore Gardini, di cui sentirete parlare, al direttore sportivo Abbate, abituato a trattare giocatori un po' ovunque. Questa sorta di ibridazione ha permesso agli stessi giovani sardi di imparare, crescere e dare il loro meglio in campo. "

Giovani terribili guidati da mister Gardini

E dire che l'obiettivo di inizio anno era la salvezza. Ora è impossibile nascondersi dietro a un dito. Arras definisce il Lanusei una "disturbatrice", ma gli esempi di exploit di potenziali cenerentole, cominciano ad essercene in abbondanza nella Serie D più recente, si pensi solamente ad Arzachena e Albissola. Nel frattempo, gli ogliastrini si coccolano i loro "baby" campioni: a cominciare dai gemelli Joshua e James Tenkorang, l'uno centrocampista e l'altro, attaccante, classe 2000, ghanesi di Novara, dove sono nati e scoperti nella Romentinese Cerano proprio da Abbate.

L'esterno ivoriano Kovadio, migrante scoperto al campetto e ora promesso al Parma

Di chi si sentirà parlare sarà senz'altro il terzino ivoriano classe 1999 Yves Herman Kovadio. Arrivato in Sardegna, da migrante nella seconda parte del 2017, è stato notato nella partitella di un campetto dai procuratori Giambattista Alimonda e Fabio Pirisi: dopo un paio di mesi di prova, il 7 gennaio 2018, esattamente un anno fa, esordisce con il Lanusei, con cui gioca il girone di ritorno. E lo fa talmente bene da farsi notare dal Parma, che a maggio lo acquista, mantenendolo in prestito tra i biancorossoverdi, con cui nel frattempo mette in fila altre 16 presenze. Le sue discese sulla fascia destra sono da predestinato, scommettono gli addetti ai lavori. A Lanusei le stelle non sono mai state così vicine...

Easultanza Lanusei, Serie D girone G 2018-2019: capitan Pietro Ladu e Yves Herman Kovadiofacebook