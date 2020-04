La FIFA chiarisce: "Contratti con scadenza al 30 giugno saranno estesi, mercato sarà flessibile"

Il calcio è nel caos. Non può essere altrimenti. Alcuni campionati chiudono (il Belgio l'ha fatto, nei Paesi Bassi ci pensano), altri sperano di ricominciare presto (i club di Bundesliga hanno già ricominciato ad allenarsi). Serve coordinamento e serve, soprattutto, che a muoversi sia la stessa FIFA.

Ecco che 'scende in campo' Infantino che ha spegato l'istuzione di un gruppo di lavoro diretto dal vicepresidente Vittorio Montagliani, formato con rappresentati di club, giocatori, Leghe, Federazioni internazionali e Confederazioni, per discutere sulla ripresa dei campionati, sui contratti con scadenza al 30 giugno, sulle finestre di mercato e sul taglio degli stipendi dei giocatori.

" Anche se questa iniziativa non risolverà tutti i problemi, potrebbe servire per dare stabilità e chiarezza al calcio nel prossimo futuro, fermo restando che tutti dobbiamo avere chiaro, specialmente in un momento eccezionale come questo, che la salute ha la priorità. [Gianni Infantino] "

Estensione dei contratti con scadenza al 30 giugno

Sia per quelli che si svincoleranno, sia per quelli che sono già sicuri di vestire un'altra maglia la prossima stagione, il contratto in essere si estenderà fino alla reale conclusione della stagione.

" Bisogna estendere la durata dei contratti fino al momento in cui realmente si chiuderà la stagione calcistica. Questo si applicherà ai contratti il cui inizio era previsto all'inizio della prossima stagione. L'entrata in vigore di questi accordi va posticipato al reale avvio dell'annata calcistica. [Documento del gruppo di lavoro presieduto da Montagliani] "

Video - Il Bayern torna ad allenarsi: giocatori a un metro di distanza e zero strette di mano 02:00

Poi sui tagli agli stipendi

" Dovranno essere presi accordi e soluzioni sui contratti in essere durante il periodo di sosta forzata dei campionati, tenendo in considerazione gli aspetti di ogni situazione, le misure dei singoli Governi a favore di club e giocatori, la possibilità di sospendere o ridurre gli stipendi "

Dipende quindi dai club. Ma se non c'è accordo? Interviene la FIFA

La FIFA deciderà in base a determinati fattori specifici

-Un autentico e provato tentativo da parte delle società di trovare un accordo con i giocatori

-la situazione economica del club

-la proporzionalità degli adeguamenti ai contratti dei giocatori

-il reddito netto dei giocatori dopo la rivisitazione dei contratti e la parità di trattamento nei confronti dei calciatori

Ma quando comincerà la finestra di mercato per la prossima stagione?

" Il mercato arà flessibile e consentirà di posticipare le finestre tra la fine della stagione corrente e l'inizio della prossima. Inoltre si cercherà di assicurare, laddove possibile, un livello generale di coordinamento e terrà conto della necessità di proteggere la regolarità, l'integrità e il corretto svolgimento delle competizioni per far sì che i risultati sportivi non vengano ingiustamente alterati "