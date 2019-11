La Fifa chiede all'Iraq di giocare le sfide interne in campo neutro

La Fifa ha chiesto all'Iraq di trovare luoghi neutrali per le qualificazioni interne in programma questo mese per la Coppa del Mondo 2022 e la Coppa d'Asia del 2023 a causa dell'alta tensione nel Paese. L'Iraq avrebbe dovuto giocare le due partite a Bassora - contro l'Iran il 14 novembre e il Bahrain il 19 novembre - ma la città portuale meridionale è stata coinvolta nelle manifestazioni antigovernative che hanno colpito Baghdad e il sud della regione. "La Fifa ci ha informato che dobbiamo scegliere un nuovo posto, un'alternativa fuori dall'Iraq, per la partita programmata con l'Iran", ha detto il vice capo della federazione irachena di calcio, Ali Jabbar. Delusione per l'Iraq, che da tempo aveva fatto pressioni alla Fifa per invertire il divieto di ospitare le sfide interne in casa a causa dell'instabilità.